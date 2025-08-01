高以翔愛犬Theo上天堂找爸爸 家人貼文令人鼻酸

已故男星高以翔生前常常發照片記錄自己與愛犬Theo的生活。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星高以翔於2019年11月27日在中國參加錄影時不幸猝逝，享年35歲。雖然他已經離開6年，仍有無數朋友、粉絲懷念他。近日傳出高以翔生前愛犬「Theo」帝歐也回到毛小孩星球，高以翔二哥更在限時動態寫下：「去找爸爸跟爺爺吧」。

高以翔和愛犬Theo比較誰的眉毛比較帥氣。（翻攝自臉書）

高以翔二哥高宇橋近日更新限時動態，以白色文字寫著：「去找爸爸跟爺爺吧，Theo，我們會很想你的。謝謝你的陪伴。We love you.」文字充滿思念與不捨。

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高以翔也會幫Theo玩變裝秀。（翻攝自臉書）

高以翔生前非常疼愛Theo，甚至還替Theo開設專屬社群帳號，隨著高以翔過世，Theo的社群帳號也一直停留未更新。家人也常常帶著Theo去墓園探望高以翔，希望高以翔在天上也能看到心愛的Theo。

高以翔甚至為Theo開設專屬社群帳號。（翻攝自臉書）

如今高以翔、高以翔父親、Theo相繼離開人世，網友希望他們能快快樂樂在天上相聚，彼此陪伴，不再孤單。

高以翔二哥高宇橋發限時動態，希望Theo能和高以翔在天上相聚。（翻攝自IG）

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