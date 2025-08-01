晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高以翔愛犬Theo上天堂找爸爸 家人貼文令人鼻酸

已故男星高以翔生前常常發照片記錄自己與愛犬Theo的生活。（翻攝自臉書）已故男星高以翔生前常常發照片記錄自己與愛犬Theo的生活。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星高以翔於2019年11月27日在中國參加錄影時不幸猝逝，享年35歲。雖然他已經離開6年，仍有無數朋友、粉絲懷念他。近日傳出高以翔生前愛犬「Theo」帝歐也回到毛小孩星球，高以翔二哥更在限時動態寫下：「去找爸爸跟爺爺吧」。

高以翔和愛犬Theo比較誰的眉毛比較帥氣。（翻攝自臉書）高以翔和愛犬Theo比較誰的眉毛比較帥氣。（翻攝自臉書）

高以翔二哥高宇橋近日更新限時動態，以白色文字寫著：「去找爸爸跟爺爺吧，Theo，我們會很想你的。謝謝你的陪伴。We love you.」文字充滿思念與不捨。

高以翔也會幫Theo玩變裝秀。（翻攝自臉書）高以翔也會幫Theo玩變裝秀。（翻攝自臉書）

高以翔生前非常疼愛Theo，甚至還替Theo開設專屬社群帳號，隨著高以翔過世，Theo的社群帳號也一直停留未更新。家人也常常帶著Theo去墓園探望高以翔，希望高以翔在天上也能看到心愛的Theo。

高以翔甚至為Theo開設專屬社群帳號。（翻攝自臉書）高以翔甚至為Theo開設專屬社群帳號。（翻攝自臉書）

如今高以翔、高以翔父親、Theo相繼離開人世，網友希望他們能快快樂樂在天上相聚，彼此陪伴，不再孤單。

高以翔二哥高宇橋發限時動態，希望Theo能和高以翔在天上相聚。（翻攝自IG）高以翔二哥高宇橋發限時動態，希望Theo能和高以翔在天上相聚。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中