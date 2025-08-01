大咖天后破天荒助陣 「民歌50高峰會 最終加場」驚喜彩蛋曝光

李翊君將以特別嘉賓的身分，加入「民歌高峰會」演出。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「民歌50高峰會 最終加場」將在北中南熱鬧登場，主辦單位今天公布傳唱天后李翊君，將以特別嘉賓的身分加入演出，這也是「民歌高峰會」舉辦近20年，首度邀來特別嘉賓，意義非凡。

施孝榮對李翊君讚譽有加。（寬宏藝術提供）

施孝榮談到，李翊君細膩深情的唱腔令人印象深刻，她擁有無數膾炙人口的經典代表作，聲音辨識度極高、情感渲染力強，與民歌「真摯、動人、直達人心」的精神不謀而合，這次邀請她作為高峰會首位特別嘉賓，就是希望讓不同世代的經典歌聲，在同一舞台上交會碰撞，激盪出全新的感動。

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李翊君興奮表示，民歌是華語音樂發展的重要根基，一直以來都很敬佩這些民歌歌手，因為這些歌曲都陪伴著她成長。她不忘向歌迷喊話：「如果想聽我唱民歌，歡迎來『民歌高峰會』！」

「民歌50高峰會 最終加場」集結施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華等卡司，11月15日在台中惠蓀堂、11月29日於台北小巨蛋一天兩場，12月6日則要轉戰高雄巨蛋開唱，購票可洽寬宏藝術。

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