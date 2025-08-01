（影）傳奇女團「少女時代」8人合體 集合原因全曝光

韓國傳奇女團少女時代竟然8人合體了！（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國傳奇女團少女時代竟然8人合體了！以少女時代成員身分出道的Tiffany Young於2017年與SM娛樂合約到期後不續約，但並未退出少女時代，也會參與合體活動。今（1）Tiffany過生日，在社群平台曬出全員為她慶生的照片，S♡NE（粉絲名）感覺超暖。

Tiffany（前排中）過生日，所有成員都集合在一起為她慶生。（翻攝自IG）

少女時代成員Tiffany、秀英、徐玄、Sunny都離開SM娛樂，但成員們感情極好，甚至為了幫Tiffany慶生全員合體，且Tiffany坐在中央位，和姐妹們開心合照。

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少女時代八人合體，彼此之間的互動相當真實可愛。（翻攝自IG）

社群平台除了曝光照片之外，還有一段呈現少女時代成員真實私下互動的影片，只見所有人開心唱著生日快樂歌，徐玄、Sunny、Tiffany、孝淵拍照時，都會故意聚焦在Sunny臉上。

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