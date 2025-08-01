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娛樂 最新消息

看不下去！張家寧緊咬出軌「避談金流去向」 Andy律師忍不住開嗆酸爆

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」爆出財務糾紛，Andy老師指控前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞頻道收益、逃漏稅，雙方自此開打經營權之戰，新北地檢署偵結依不同罪嫌正式起訴張家寧、張父、張母以及張妹共4人。不過，張家寧則發聲「我相信正義不會遲到」更發布影片「香水玫瑰」緊咬Andy出軌，面對最具爭議的「金流去向」卻始終避而不談。對此，Andy的委任律師林哲健也看不下去，忍不住發聲酸爆張家寧。

Andy老師（右）指控前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞頻道收益、逃漏稅。（翻攝自IG）Andy老師（右）指控前女友兼前夥伴張家寧及其家人涉嫌侵吞頻道收益、逃漏稅。（翻攝自IG）

新北地檢署偵結正式起訴張家寧、張父、張母以及張妹共4人，檢方指控其涉嫌侵占頻道廣告與業配收入、商標權益共計8位數金額，同時涉及逃漏稅與會計不實等罪嫌；其中，張家寧被新北地檢署查出在交往期間擅改Andy密碼，被依妨害電腦使用罪起訴。不過張家寧則反控Andy擅改頻道綁定的Google AdSense帳號驗證碼地址，才是涉犯妨害電腦使用罪。對此，Andy馬上反擊怒控家寧惡意抹黑，「化妝跟濾鏡可以騙人，但金流的去向無從藏匿！」

然而，「金流去向」不僅是Andy最為在意且困惑的點，就連外界也都想知道真相卻依舊未解，面對網友質疑「我比較想知道你什麼時候要還錢？」張家寧則回應，「上面還沒滿足你我知道～但這集可以看一下，有你要的答案。」同時附上自己的影片連結網址，但網友們看完整部影片後深感遭騙，頓時被引爆不滿情緒，紛紛砲火一致怒嗆「請您帶同您全家人和垃圾影片滾出地球」、「完全沒有我要的答案」、「流量都要用騙的，超級可悲！」憤斥她依然避重就輕、欲蓋彌彰。

張家寧釋出新片緊咬Andy不忠出軌。（翻攝自YouTube）張家寧釋出新片緊咬Andy不忠出軌。（翻攝自YouTube）

張家寧未回應外界質疑，昨（1日）更釋出名為「真相第三集-香水玫瑰」的新影片，內容則是在清算2人昔日的感情帳，還原抓姦在床的過程，緊咬Andy出軌、偷吃的不忠，不過此舉卻如同提油救火，仍未正面答覆「金流去向」而遭到網友群起圍剿。最終，就連Andy委任律師林哲健也忍不住發聲，質疑「正常的被害人，如果發現自己的事業，被自己最信任的至親侵占了數千萬的收入，會有什麼反應？」他更狠酸「看一件事，你不要看這個人怎麼說，要看他怎麼做！」

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