演唱會發生性侵犯案件 經紀公司大動作發聲明

Base Ball Bear大阪演唱會發生性侵案件。（翻攝自IG，Photo by AZUSA TAKADA）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本樂團「Base Ball Bear」針對日前大阪演唱會上觀眾席發生性侵犯事件，今（1）日大動作發表聲明「我們已向警方報告此事，並要求他們採取行動」。

Base Ball Bear在社群平台發文表示收到觀眾與目擊者指控，7月31日大阪演唱會上，觀眾席C2～C3發生了性侵犯事件。樂團指出「嫌犯逃離現場，但我們已經通知警方處理」。Base Ball Bear也強調：性侵犯是非常嚴重的犯罪行為，絕對不能容忍，且在日後在會場確認發生性侵事件，樂團將停止演出，即使演出仍在進行中，我們也會迅速向警方報案。

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Base Ball Bear成員包括主唱兼吉他手小出祐介、貝斯手關根史織、鼓手堀之內大介。（翻攝自IG，Photo by AZUSA TAKADA）

經紀公司方面也在道歉聲明當中宣布「我們向受此事件影響的觀眾表示歉意，並對於此事件帶來的不便與痛苦採取積極補救，希望所有到場的粉絲都能享受音樂，不受歹人威脅」。

Base Ball Bear為日本3人搖滾樂團，2001年成軍，為索尼音樂旗下藝人。目前樂團成員包括主唱兼吉他手小出祐介、貝斯手關根史織、鼓手堀之內大介。

經紀公司針對Base Ball Bear大阪演唱會事件發出聲明。（翻攝自X）

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