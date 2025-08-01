（影）大S猝逝半年「具俊曄仍走不出哀痛」 王偉忠吐實S媽、小S狀況

〔記者蕭方綺／台北報導〕製作人王偉忠當年一手打造大、小S出道，今年初大S在日本猝逝，他也協助S家處理大S後事，然而大S病逝至今已半年，丈夫具俊曄始終未能走出喪妻之痛，被網友目擊雨中孤身在墓前守候一生摯愛，哀傷身影令人心碎。王偉忠今出席舞台劇《明星養老院》2.0記者會，談到S家，他嘆口氣說：「徐媽媽不太好，我們一直都有通電話，有給他們一些意見。」

製作人王偉忠當年一手打造大、小S出道。（資料照，記者陳奕全攝）

他認為面臨親人過世，都需要朋友、信仰或是團體來幫助還留在世上的人走出哀痛，「徐媽還是需要幫助。」至於小S？他雖沒問對方何時復出？但他認為小S喜歡工作，也需要工作，「我們在做這一行，都知道天生適合什麼工作，這是你的天命，我們工作最高境界就是自娛娛人。」王偉忠認為小S若過了悲傷階段，出來工作一定會讓身心靈都變更好，但他幽幽說：「給她一點時間。」

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此外，沈玉琳上月29日驚傳病倒入院，助理與老婆芽芽證實他身體不適就醫檢查，但病因仍不明。王偉忠今說自己得知後，打給潘若迪詢問狀況，當時潘若迪回他「他（沈玉琳）好多了」。至於會不會去探病？王偉忠認為，「探病是很無聊的事，病人在休息，你卻叫他起來」，還打趣說：「若要知道什麼，都打給潘若迪就好，他什麼都知道，不要去打擾其他家人。」

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