晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沈玉琳驚傳住院第4天！昔搭檔白冰冰吐實關係：我是恨他的

〔記者蕭方綺／台北報導〕57歲沈玉琳上月29日驚傳病倒入院，助理與老婆芽芽證實他身體不適就醫檢查，但病因仍不明，引發許多親友和粉絲關注。白冰冰今出席三立七點檔新戲《天知道》首映會，當場雙手合十為他祈福，也提到過去合作綜藝節目時，沈玉琳當製作人，「他叫我們摸恐怖箱，我是恨他的！」但她說自己主持時，很愛找沈玉琳上節目，「因為他有他的魅力。」

賀一航（左起）、白冰冰、沈玉琳2019年搭檔主持節目《我愛冰冰Show》。（中視提供）賀一航（左起）、白冰冰、沈玉琳2019年搭檔主持節目《我愛冰冰Show》。（中視提供）

白冰冰說自己過去主持《我愛冰冰Show》，就是搭檔賀一航、沈玉琳「二王一后」局面，因此過往交情很好。這回聽到沈玉琳生病，她第一時間以為新聞寫太誇張，後來白冰冰打電話、留訊息給沈玉琳，對方不回也不聽，讓她開始擔憂：「好像真的很嚴重。」她提到過去主持時，沈玉琳健康狀況很不錯，現在應該是太忙了。

此外，白冰冰這次製作新戲《天知道》大量啟用新生代演員，希望為演藝圈注入新血、避免出現斷層，「新人不怕你嚴格，就怕你放棄教他。」她坦言自己在片場對新人要求嚴格，從耐心教導、好言相勸，到必要時的責罵、甚至直接「幹譙」，毫不客氣。

胡子萱（左）和葛兆恩合作新戲《天知道》。（三立提供）胡子萱（左）和葛兆恩合作新戲《天知道》。（三立提供）

劇中飾演跆拳道高手的胡子萱，戲外是世錦賽金牌選手。白冰冰提到當初劇中有個角色需要具備跆拳道實力，她剛好看到新聞，便主動聯繫胡子萱，沒想到毫無表演經驗的胡子萱毫不猶豫立刻答應，目前為輔大體育系碩士生的她笑說：「演戲就跟練跆拳道一樣，從不會學到會。」白冰冰也在片場親自指導她表演，力求細節到位。

葛兆恩（左）視白冰冰是貴人。（三立提供）葛兆恩（左）視白冰冰是貴人。（三立提供）

另一位年輕演員「寶弟」葛兆恩也感性表示白冰冰是他演藝路上的貴人，「兩年前我剛退伍，還在猶豫要不要轉幕後，冰冰姐就找我演戲。」他毫不猶豫答應演出，並為了詮釋白冰冰孫子的角色特地減重8公斤，白冰冰則大讚他擁有「韓系歐巴」的條件。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中