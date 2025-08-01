沈玉琳驚傳住院第4天！昔搭檔白冰冰吐實關係：我是恨他的

〔記者蕭方綺／台北報導〕57歲沈玉琳上月29日驚傳病倒入院，助理與老婆芽芽證實他身體不適就醫檢查，但病因仍不明，引發許多親友和粉絲關注。白冰冰今出席三立七點檔新戲《天知道》首映會，當場雙手合十為他祈福，也提到過去合作綜藝節目時，沈玉琳當製作人，「他叫我們摸恐怖箱，我是恨他的！」但她說自己主持時，很愛找沈玉琳上節目，「因為他有他的魅力。」

賀一航（左起）、白冰冰、沈玉琳2019年搭檔主持節目《我愛冰冰Show》。（中視提供）

白冰冰說自己過去主持《我愛冰冰Show》，就是搭檔賀一航、沈玉琳「二王一后」局面，因此過往交情很好。這回聽到沈玉琳生病，她第一時間以為新聞寫太誇張，後來白冰冰打電話、留訊息給沈玉琳，對方不回也不聽，讓她開始擔憂：「好像真的很嚴重。」她提到過去主持時，沈玉琳健康狀況很不錯，現在應該是太忙了。

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此外，白冰冰這次製作新戲《天知道》大量啟用新生代演員，希望為演藝圈注入新血、避免出現斷層，「新人不怕你嚴格，就怕你放棄教他。」她坦言自己在片場對新人要求嚴格，從耐心教導、好言相勸，到必要時的責罵、甚至直接「幹譙」，毫不客氣。

胡子萱（左）和葛兆恩合作新戲《天知道》。（三立提供）

劇中飾演跆拳道高手的胡子萱，戲外是世錦賽金牌選手。白冰冰提到當初劇中有個角色需要具備跆拳道實力，她剛好看到新聞，便主動聯繫胡子萱，沒想到毫無表演經驗的胡子萱毫不猶豫立刻答應，目前為輔大體育系碩士生的她笑說：「演戲就跟練跆拳道一樣，從不會學到會。」白冰冰也在片場親自指導她表演，力求細節到位。

葛兆恩（左）視白冰冰是貴人。（三立提供）

另一位年輕演員「寶弟」葛兆恩也感性表示白冰冰是他演藝路上的貴人，「兩年前我剛退伍，還在猶豫要不要轉幕後，冰冰姐就找我演戲。」他毫不猶豫答應演出，並為了詮釋白冰冰孫子的角色特地減重8公斤，白冰冰則大讚他擁有「韓系歐巴」的條件。

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