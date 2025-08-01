白冰冰狠砸6千萬拍戲 翁家明「禁慾8個月」被虧還能用嗎？

跆拳道國手胡子萱（左起）、林義芳、白冰冰和翁家明、倪齊民、葛兆恩參與七點檔新戲《天知道》首映會。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕白冰冰今和翁家明、林義芳、倪齊民、葛兆恩、跆拳道國手胡子萱等人參與三立七點檔新戲《天知道》首映會，這是白冰冰擔綱製作，並砸了6000萬的戲。其中翁家明飾演玄天上帝，為了角色必須禁慾8個月，白冰冰質疑他是否真的有禁慾？翁家明老神在在回：「我可以進到神龕裡就是有做到！」他說拍戲時，旁人摸摸鼻子不敢進去神龕，顯見沒禁慾。

白冰冰接著虧他禁慾8個月後「還能用嗎？」，翁家明打蛇隨棍上回：「我就拚命做！」讓現場哈哈大笑，白冰冰聽聞不忘補充說，「這要問俞小凡才準」。

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白冰冰（後排左四）說《天知道》在三立播出是天意。（三立提供）

至於由翁家明飾演的玄天上帝，白冰冰說：「我可是擲了八個聖筊才確定由他出演，這是老天的意思！」翁家明也回：「為了演這個神明角色，我禁慾八個月，完全不能有七情六慾，要很莊嚴、很智慧。」

而倪齊民飾演反派冥王一角，不像翁家明要為角色禁慾，他甚至和方文琳有感情線，白冰冰開玩笑說：「他應該包個大紅包給我，讓他壞中帶情，還有戀愛可談！」倪齊民則回想20多年前還是學生時，就跟當時已是當紅玉女歌手的方文琳有戀愛戲，「事隔20多年又碰到，她完全沒變。」

白冰冰也特別點名方文琳，「她演技非常好，絕對有資格跟我拚！」甚至笑稱她的哭戲「眼淚都不用錢」。

另外，白冰冰首度和三立合作，談到這段「緣起」，原來是巧合的「神助攻」。她3個月前便將片花送出，但始終未有下文；直到10天前，她前往白沙屯媽祖廟祈福，沒想到回程便接到三立回覆，確認合作無誤。她感動直呼：「好神喔！這根本就是媽祖和玄天上帝聯合安排的神助攻！」《天知道》將於8月4日起，每週一至五晚間7點於三立台灣台播出。

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