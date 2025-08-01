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「最美小三」韓韶禧搭機來台 機場細心親切狂展魅力

韓韶禧在機場展現親切魅力。（翻攝自X）韓韶禧在機場展現親切魅力。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女星韓韶禧因《夫婦的世界》爆紅，在劇中她飾演小三角色，因此得到「最美小三」封號。今（1）日她現身仁川機場，啟程展開首次世界巡迴粉絲見面會，預計明日將抵台於Legacy TERA與粉絲見面。展露出完美機場時尚的韓韶禧，穿著淺藍色襯衫搭配牛仔短褲與黑色長靴，她出現時機場一度混亂，她親自和粉絲打招呼，還幫忙管理秩序，並提醒記者不要撞到柱子，展現強大親切魅力。

韓韶禧以帥氣打扮出現在仁川機場。（翻攝自X）韓韶禧以帥氣打扮出現在仁川機場。（翻攝自X）

韓韶禧在仁川機場掀起旋風，穿搭隨興中不失時尚感的她，僅將頭髮隨意紮起，墨鏡則掛在額頭上，肩背托特包。一路上有粉絲送她卡片，她都親切收下並對粉絲比出愛心，更不斷揮手向大家打招呼。

她的出現也引起媒體搶拍，貼心的韓韶禧看到機場有許多柱子，還特別叮嚀保鑣要提醒記者身邊的障礙物，不要因此撞到受傷，在出關前，韓韶禧特意轉身揮手，態度親切又圈粉。

韓韶禧親切的向粉絲打招呼。（翻攝自X）韓韶禧親切的向粉絲打招呼。（翻攝自X）

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