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《鬼滅之刃》搶不到？威秀、秀泰影城發聲明：遭惡意攻擊

新店裕隆城的威秀影城擠滿人潮，都是要搶《鬼滅之刃》。（記者許世穎攝）新店裕隆城的威秀影城擠滿人潮，都是要搶《鬼滅之刃》。（記者許世穎攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》今天（1日）開放劃位搶票，結果網路、訂票APP都大當機，威秀影城、秀泰影城發出聲明，指出售票系統遭遇惡意攻擊，目前正在逐步恢復正常運作中。

相隔5年，又有《鬼滅之刃》的劇場版在台灣上映，當然格外受到粉絲關注。日本已經上映，票房節節高升，屢破紀錄，想必台灣也不惶多讓，今年8月又將掀起一股鬼滅旋風。今天台灣各大影城開放劃位，有不少人反映沒搶到票卻被扣款，或者直接被跳出app，狀況不少。

許多人是透過威秀影城app購買《鬼滅之刃》電影票。（翻攝自威秀app）許多人是透過威秀影城app購買《鬼滅之刃》電影票。（翻攝自威秀app）

威秀影城在今天下午1點在臉書發文，售票系統遭遇惡意攻擊，「威秀影城官網線上售票系統，目前已確認系統遭非法程式惡意攻擊之狀況，​包括會員系統等，暫時無法正常使用，現正緊急進行系統防禦優化，逐步恢復正常運作中。感謝各位購票影迷耐心等候！造成不便敬請見諒！」稍早威秀影城二度發聲，表示釐清特定用戶使用搶票程式造成官網系統異常，在即時進行流量清洗後，現已排除大部分負載問題，目前官網售票系統與官方APP流量仍處高峰，「如您在訂票過程中有延遲狀態，請耐心稍後勿關閉訂票視窗。」

威秀影城發出聲明。（翻攝自臉書威秀影城粉絲團）威秀影城發出聲明。（翻攝自臉書威秀影城粉絲團）

威秀影城、秀泰影城在今天下午在臉書發文，表示售票系統遭遇惡意攻擊，威秀影城指出，官網線上售票系統，目前已確認系統遭非法程式惡意攻擊之狀況，​包括會員系統等，暫時無法正常使用，現正緊急進行系統防禦優化，逐步恢復正常運作中。」至於秀泰影城則是官網以及APP售票系統在中午遭搶票程式惡意攻擊，購票系統瞬間湧入流量導致無法訂票，目前已陸續恢復正常運行中。

秀泰影城稱遭到惡意攻擊。（翻攝自臉書秀泰影城）秀泰影城稱遭到惡意攻擊。（翻攝自臉書秀泰影城）

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