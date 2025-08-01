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娛樂 最新消息

男星入伍偷帶酒壺被抓包！王彩樺化身髮婆為新兵剃頭

〔記者林欣穎／台北報導〕陶晶瑩、黃鐙輝、孫綻、曾子余、孫其君等人錄製台視軍旅實境節目《九條好漢在一班》將於明（2）日播出，阿龐擔任「連長」驚喜登場，隨即掀起《新兵日記》回憶殺。

阿龐驚喜現身擔任連長。（台視提供）阿龐驚喜現身擔任連長。（台視提供）

阿龐過去在《新兵日記》擔任班長，這次在節目中則是「連長」身分，並對班長喊話：「連長帶兵只有一個要求、一個理念。第一個要求是安全，第二個理念是合理的磨練。」一番話語重心長，不僅為星兵注入士氣，也正式為這段軍旅生活揭開熱血序幕

星兵們搭乘接駁車前往成功嶺的途中，緊張情緒逐漸蔓延，也開始透過過往服役經驗互動破冰，抵達營區後，為協助藝人們迅速轉換角色，鐙輝班長拿出「高標準同意書」要求全員簽署，展現軍中紀律與節目真實度，在行李檢查環節則意外連連，黃恩賜竟被班長當場發現偷偷攜帶酒壺，讓現場瞬間爆出驚呼與笑聲，星兵們也忍不住竊語：「居然帶這個進軍營？」

髮婆王彩樺、百白，幫星兵們剃髮。（台視提供）髮婆王彩樺、百白，幫星兵們剃髮。（台視提供）

這次入伍，親友們紛紛送上對星兵們的真摯祝福與鼓勵，讓節目情感層次更加豐富動人，而在緊張的剃頭環節中，「髮婆」王彩樺與百白攜手上陣，笑料百出，王彩樺更在剃頭前熱情打歌助陣，一邊唱跳一邊逗趣星兵們，讓現場氣氛瞬間放鬆，溫暖歡樂的氛圍感染每一位觀眾。

營站大姐陶晶瑩、小幫手瑪麗與特別來賓笑笑。（台視提供）營站大姐陶晶瑩、小幫手瑪麗與特別來賓笑笑。（台視提供）

而人氣啦啦隊成員「笑笑」現身在營站中，為大家帶來活力與溫暖，教育班長也嚴格執行內務訓練，逐步教導星兵軍中生活的基本功課，讓他們正式展開難忘的軍旅新章。

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