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娛樂 最新消息

張睿家砸300萬補辦婚禮！黃安若「取卵9顆」甜喊：最棒禮物

張睿家（左）、黃安若今補辦婚禮。（記者陳奕全攝）張睿家（左）、黃安若今補辦婚禮。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕張睿家與黃安若交往13年、登記結婚6年，今（1日）於台北翡麗詩莊園席開22桌、砸下近300萬補辦婚宴。談及造人計畫，40歲的張睿家說：「希望越快越好！」43歲的黃安若則透露，3月開始嘗試試管療程，在老公生日當天成功取出9顆卵子，開心表示：「是最棒的生日禮物。」

8月1日逢兩人登記結婚6週年，黃安若表示目前已在積極計畫生小孩。她透露，3月看診時，醫生評估其身體狀況後，認為3月31日是最適合取卵的日子，巧合的是，當天正好是張睿家的40歲生日。她笑說：「好巧，真的是最棒的生日禮物，最後取出9顆，卵子肥肥的。」至於期待生男還是女？她輕鬆表示：「只要有就好了。」

張睿家（左）、黃安若今補辦婚禮。（記者陳奕全攝）張睿家（左）、黃安若今補辦婚禮。（記者陳奕全攝）

黃安若上月底發文提到，她一直覺得自己身體狀況良好，凡事都認為還來得及，直到去年才驚覺自己必須正視現實。在好友的推薦下，決定與先生一起進行凍卵療程，「過程中也讓我非常的安心不緊張，不得不稱讚每一次的下針手張先生，沒有讓我流過血和瘀青過，連護理師看了都讚嘆是被演員耽誤的……」她也笑說，讓她覺得特別巧合的是，醫生選定最適合取卵的日子就在3月31日一大早，「也就是先生生日當天，當聽到這個日子我們兩人都笑了出來，他大笑完之後突然回神『啊⋯我生日那天下午還要拍戲』。」讓她哭笑不得。最終順利取出9顆肥滋滋的卵子。

婚禮現場洋溢著家人滿滿的祝福與喜悅。新娘黃安若身為家族中的掌上明珠，這場婚禮不僅是人生大事，更是全家人長久以來的期待。家人透露，看見她找到人生伴侶感到無比欣慰，也期待這對新人早日為家族添新成員，讓幸福延續。

張睿家（左）、黃安若今補辦婚禮。（記者陳奕全攝）張睿家（左）、黃安若今補辦婚禮。（記者陳奕全攝）

在證婚儀式中，張睿家也親筆寫下一封婚禮書約，向摯愛的老婆黃安若深情告白：「謝謝妳從沒試圖改變我，而是陪我一起成為更完整的我們。未來無論妳選擇創作、表演或追夢，我都會牽著妳的手，永不缺席。」簡短的一段誓言，道盡13年來的深情厚意，也讓全場為之動容。

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