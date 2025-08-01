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娛樂 日韓

曾為《神隱少女》、《魔法公主》配音 85歲大咖男星辭世

日本知名歌手兼演員上條恒彥辭世，享壽85歲。（翻攝自X）日本知名歌手兼演員上條恒彥辭世，享壽85歲。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕85歲日本大咖男星上條恒彥驚傳過世消息，身兼歌手與演員身分的他，曾為吉卜力工作室多部作品如《紅豬》、《魔法公主》、《神隱少女》擔任配音。根據日媒報導他因自然衰老，安詳地在老家長野附近醫院辭世，經紀公司今（1）亦證實此消息。

上條恒彥曾為《神隱少女》油屋「父役」一角配音。（翻攝自X）上條恒彥曾為《神隱少女》油屋「父役」一角配音。（翻攝自X）

上條恒彥曾為多部吉卜力電影配音。（翻攝自X）上條恒彥曾為多部吉卜力電影配音。（翻攝自X）

上條恒彥去年11月曾出席活動，且在現場獻唱，十分有活力，但年底因罹患誤嚥性肺炎一度陷入危急，導致今年活動必須缺席，當時他還寫信給觀眾，表示：「無法在大家面前唱歌，感到非常遺憾｣，沒想到竟成為他留給世人的最後一封信。

上條恒彥曾為多部吉卜力電影配音。（翻攝自X）上條恒彥曾為多部吉卜力電影配音。（翻攝自X）

經紀公司表示，上條恒彥在家人的陪伴下安詳離開人世，並向支持他的粉絲致上最深謝意，因應逝者及家人要求，他的葬禮與追悼會僅由親屬出席。

上條恒彥1940年3月7日出生於長野縣朝日村，1962年展開歌手生涯。1971年他與小室等領軍的組合「六文錢」合作歌曲《出發之歌》榮獲世界歌謠大獎，銷量亦達70萬張。之後上條恒彥也曾參加經典校園日劇《3年B組金八先生》演出。

上條恒彥過世消息傳來，日本演藝圈紛紛致上哀悼之意，並表示：即使他離開舞台，世人仍會想念他。

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