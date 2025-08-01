女公關割喉案妹妹批「台灣殺人沒死刑」 白冰冰：繳稅養兇手不公平

白冰冰今出席自製自演的戲劇《天知道》首映會。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台北市信義區日前驚傳恐怖的割喉命案，一名27歲的夜店女公關遭前男友埋伏持彈簧刀攻擊，造成頸部與腹部多處刀傷，送醫搶救後不治。離譜的是，被害女子申請的家暴保護令生效才9小時就遇害，死者妹妹難過痛罵「台灣殺人沒有死刑」。而白冰冰今出席三立七點檔新戲《天知道》首映會，她因為愛女白曉燕的撕票案，不只一次公開反對廢死，今依舊維持一樣言論，她正色表示：「社會要好，就要嚴格執行法律，法律是所有人民財產、安全最後一道防線。」

她提到自己一直是廢死的急先鋒，只是現在專注修行，不願意動員，「很多人要我選舉，我不要，我的做法跟任何黨派思想無關。」她認為如今的人權都往壞人那邊傾斜，呼籲：「當官的難道就不會遇到？一切天知道，諸惡莫作。」

請繼續往下閱讀...

對於「無期徒刑」的判決，她也相當不解，她說：「我們還要繳稅金養他們，不公平吧，而且無期徒刑關個十幾年，說不定就假釋！」但她強調，自己現在對於廢死的話題已經沒有情緒，只想著：「兇手為何這麼壞？」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法