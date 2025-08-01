余天昔傳烏龍死訊！余祥銓鬆口曝父親近況

〔記者林欣穎／台北報導〕從「國民舅舅」升格全民奶爸的余祥銓上遍各大節目，最近還接下2檔外景節目主持棒，父親節將至，余祥銓今與老婆柔柔出席活動，透露爸爸余天退休後，不在追劇就是陪孫女「小元寶」玩，以及不停地向夫妻倆「催生」讓他哭笑不得。

余祥銓（右）與柔柔出席活動。（鴻凱娛樂提供）

余祥銓在女兒出生後就培養運動習慣，坦言自己現在已經是高齡爸爸，女兒小元寶現在開始會跑、會跳，常會讓他覺得「顧小孩比比演藝事業還累」，如今父親節將到來，他也透露自己想好要送給余天什麼，「我爸爸是沒什麼物慾的人，所以每年都是送紅包」，不過也說之前曾幫爸爸升級過電視、親手做大卡片給他。

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余祥銓（右）與柔柔出席活動。（鴻凱娛樂提供）

余祥銓說希望爸爸能夠保持健康，對於之前傳出余天烏龍死訊，余祥銓也澄清表示，爸爸現在生活正常，精神狀態也很好，每天最開心就是跟孫女玩，他笑說：「其實他最想要的父親節禮物，就是希望我再生一胎。」

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