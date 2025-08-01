韓瑜暌違18年回歸民視！認了「巨大挑戰」：把自己完全歸零

《阿松與阿暖》開鏡團拜。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕韓瑜暌違18年重返民視，今（1日）與柯叔元、白家綺、黃西田、楊子儀、林玟誼出席民視、公視台語台出品、映畫製作《阿松與阿暖》開鏡儀式，今逢男主角柯叔元生日、演員張睿家的婚禮，讓現場氣氛喜氣洋洋，充滿祝福與溫馨。

白家綺（左起）、柯叔元、韓瑜攜手演出《阿松與阿暖》。（民視提供）

柯叔元、韓瑜久違回歸民視，再度攜手飆戲，兩人將擦出什麼樣的新火花，令人引頸期盼。暌違多年未接戲的白家綺也重披戲袍，飾演一位氣質與樂天兼具的女主角，與柯叔元、韓瑜有大量精彩對手戲，三人組成的高顏值組合勢必成為一大看點。

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柯叔元感性表示：「當我拿到劇本的那一刻，就深深被故事打動了。這不僅是一個關於紙藝的職人故事，更是關於人與土地、愛與傳承的溫暖篇章。這次能跟熟悉的團隊，以及像家人一樣的韓瑜，還有我期待已久的白家綺一起合作，真的非常開心。特別是這次能和家綺飾演夫妻，相信會帶給觀眾截然不同的感受。我們將共同努力，把這份愛與職人精神呈現給大家。」

韓瑜透露，這一次的演出，對她來說是個巨大的挑戰，「我保證，這會是一個讓大家耳目一新的全新面貌。我會把自己完全歸零，用最真誠的心去詮釋這個角色，希望我的努力能讓大家看到我的蛻變，也希望這個角色能帶給大家力量」。

《阿松與阿暖》開鏡團拜。（民視提供）

另一位女主角白家綺則分享了與映畫製作公司深厚的緣分：「15年前，我在《夜市人生》裡和映畫結下緣分，時隔多年，我竟然有機會和柯叔元大哥、韓瑜姐同台飆戲，這真的像一場美夢！能和這麼棒的團隊合作，我感到無比榮幸。我會用盡全力，把這個角色演好，希望透過這個角色，帶給大家溫暖與希望。」

除了三位主角，其他演員也難掩興奮。資深演員黃西田表示：「真的很感謝大家還記得我這個老演員。這次能和這麼多優秀、年輕的後輩合作，我感覺自己也跟著年輕起來了。我相信我們這群老、中、青三代的組合，一定能創造出令人難忘的火花。」

《阿松與阿暖》開鏡逢柯叔元（中）生日，大家也一同為他慶生。（民視提供）

而楊子儀則分享了與柯叔元的奇妙緣分：「叔元哥一直是我非常敬佩的學長，沒想到這次能演出他的弟弟，我們一對戲，就有種默契是自然而然形成的，像是真的兄弟一樣。我很期待能和這位偶像一起演戲，從中學習。」

林玟誼也充滿期待地說：「可以演白家綺和柯叔元姑丈的姪女，真的像美夢成真！我們在現場就像一家人一樣，相信這份真摯的情感也會自然地呈現在戲劇裡。」

林玟誼（左起）、白家綺、柯叔元、黃西田、楊子儀、韓瑜出席《阿松與阿暖》開鏡團拜。（民視提供）

此外，全劇還匯聚多位實力派與人氣演員，包括黃西田、楊子儀、張睿家、林玟誼、姚黛瑋、民雄、鄧志鴻、張再興、唐振剛、柏妍樺、吳鈺萱、簡劭峰、張絡扉等人，共同描繪出一幅充滿人情味與土地情感的台灣鄉鎮風情畫。

《阿松與阿暖》以傳統紙王船等紙藝為切入點，融合當代生活與文化轉型，細膩刻畫職人精神的堅持，以及世代傳承的衝突與轉化。民視與公視台語台共同強調：「這不只是一齣戲，更是為台灣語言與文化注入新生命的一項職人劇計畫。」期盼藉由劇中人物的堅持、改變與理解，讓《阿松與阿暖》呈現出台語戲劇的新高度與情感深度，溫暖療癒每一位觀眾。

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