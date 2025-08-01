F級暗黑弓箭手宣告引退 高中被老師性騷「拍AV復仇」曝身分

日本AV女優咲野瑞希擁有F罩杯飽滿美胸。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優咲野瑞希擁有甜美鄰家女孩氣息和F級飽滿美胸，虜獲大批老司機愛戴，過去出演一部主題為「學校運動社團女子痴漢」的A片，飾演一名弓箭好手，技術深受好評，更因此爆紅，可惜的是，她近日宣布將於年底引退。

咲野瑞希昨（7月31日）於社群宣布，將於今年12月底正式引退AV女優的身分，並透露引退作品會由成人片商Max-a拍攝，有趣的是，這家片商也曾製作她的出道影片，可以說是「有始有終」。她表示，會把今年剩下的時間，作為感謝粉絲的時光，希望大家多多支持。

咲野瑞希宣布年底引退。（翻攝自X）

咲野瑞希過去憑藉出演日本AV《運動部女子痴漢》走紅，她在片中飾演一名弓箭好手，當初有一位看完影片的網友自稱擅長弓道，並大讚她在這部片散發出的氣場，是一種只有真正的弓箭手才能達到的，且箭術高超，給予這部作品滿分好評。

咲野瑞希在讀高中時，真的是弓箭社團團長。（翻攝自X）

然而，這部爆紅的AV背後其實藏有不為人知的祕密。咲野瑞希自曝，讀高中時真的是弓箭社團團長，所以動作才會那麼專業，並自爆當年被社團教師性騷擾，於是在A片裡就用了對方的名字，此言一出，才讓網友恍然大悟，紛紛驚呼：「原來這竟然是一部復仇劇！」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法