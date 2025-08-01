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娛樂 最新消息

男星想紅出事！狂秀身材竟慘摔 徐乃麟現場暴怒

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、張文綺、林莎錄製實境《全村的希望》，東森實境綜藝節目《全村的希望》本週將在宜蘭冬山河親水公園開戰，率領藝能界好手阿本、佩德羅、無尊、明杰、黃沐妍、劉璇、劉心語、舒子晨等人與羅東龍舟隊、泰拳隊正面對決，挑戰體能極限。

佩德羅「丁字褲」肉搏戰帥翻全場。（東森綜合台提供）佩德羅「丁字褲」肉搏戰帥翻全場。（東森綜合台提供）

本集節目一開始就爆出「雷包」，在考驗團隊合作的「巨輪之坡」關卡中，擁有健美身材的佩德羅，一心想在鏡頭前展現肌肉，結果卻因為顧著擺pose，一個不小心竟將輪胎摔下山坡。

佩德羅秀肌不成反害慘隊友，遭泰拳「爆踢」謝罪。（東森綜合台提供）佩德羅秀肌不成反害慘隊友，遭泰拳「爆踢」謝罪。（東森綜合台提供）

好不容易重回軌道，又因為太著急摔倒在地，導致隊伍慘遭逆轉、痛失勝利。佩德羅一連串的「雷」舉動，立刻引發眾怒，徐乃麟也忍不住怒吼：「佩德羅你到底在幹嘛！」，隊友們甚至群情激憤，慫恿一旁的泰拳選手，直接朝佩德羅的大腿「爆踢」下去，以示懲戒。只見泰拳選手毫不客氣地一腳踢出，佩德羅也瞬間痛到五官扭曲、縮成一團。

此外，無尊也難逃被虐的命運，在泰拳秀的環節中，他被徐乃麟無情點名，體驗被泰拳選手猛擊的恐怖滋味。即將面對泰拳經典三連踢的無尊，嚇得魂飛魄散、大聲哀嚎：「我不要錄了啦！」徐乃麟則在一旁看好戲，還不忘虧他：「阿喜會不會嫁給你，就看這三踢了。」無尊硬著頭皮上陣，果不其然被踢到手麻腳軟，痛不欲生。徐乃麟看完後，竟然也技癢難耐，當場模仿選手踢擊，結果卻因為重心不穩，膝蓋扭到，差點「老命休矣」，讓眾人捏了一把冷汗。

徐乃麟被無尊叫本名突害羞，竟遭KO。（東森綜合台提供）徐乃麟被無尊叫本名突害羞，竟遭KO。（東森綜合台提供）

經典的「水上羅馬競技場」在本集也強勢回歸，並改版升級，考驗藝人們的平衡感和反應力！徐乃麟率先出場對戰無尊，無尊竟在激烈的比賽中，一時情急脫口而出「乃麟」本名，讓徐乃麟聽了笑說：「你這樣叫我，好像我老婆叫我一樣，害我都不好意思了啦！」下一秒直接落水，全場瞬間笑翻。

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