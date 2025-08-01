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台男酸舒華「一般台女臉」 意外掀女網友「朝聖」灌爆留言喊謝謝

韓團（G）I-DLE台灣籍成員葉舒華。（資料照）韓團（G）I-DLE台灣籍成員葉舒華。（資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓團（G）I-DLE台灣籍成員葉舒華日前回，引發粉絲熱烈關注。一名女網友日前在Threads上分享一段她現身機場的影片，大讚她「好漂亮」，沒想到留言區卻出現一名台灣男網友冷不防一句：「其實我覺得就一般台灣女生臉。」意外掀起熱議，大批台灣女網友在下方留言感謝他的稱讚。

留言區出現一名台灣男網友冷不防一句：「其實我覺得就一般台灣女生臉。」掀起熱議。（取自Threads）留言區出現一名台灣男網友冷不防一句：「其實我覺得就一般台灣女生臉。」掀起熱議。（取自Threads）

一名女網友上月29日在Threads發文，分享一段葉舒華現身機場的影片，在大量網友稱讚她美貌的留言中，一名男網友則表達看法：「其實我覺得就一般台灣女生臉。」原本看似貶低的發言，卻讓不少女網友瞬間「躺著被稱讚」，紛紛在留言區感謝該名男網友。

貼文下方，幽默的女網友紛紛表示：「感謝你讚美全台灣女生」、「謝謝你我是台大葉舒華」、「謝謝你喔我也是高雄葉舒華了」、「永和葉舒華簽到」、「原來我長這麼漂亮我都不知道」、「你很會誇獎耶」、「感謝你對台灣女生顏值的肯定耶」、「謝謝你 幫我更提升自己自信了」、「太讚了」；一名男網友幽默表示：「兄弟看似diss實則暗藏玄機，反手就把全台女生稱讚了一遍，甘拜下風，甘拜下風。」

留言意外爆紅後，這名男網友表示：「其實我只是純粹發表個人想法，沒有要褒貶誰，不會特別follow韓團，更不可能討厭舒華，只是沒想到反應這麼熱烈......還被這麼多人感謝。」

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