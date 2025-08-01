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沈玉琳住院病因未明 李多慧「眉頭深鎖」反應曝

李多慧擔任甜點品牌「HART TIRAMISU」一日店長（記者王文麟攝）李多慧擔任甜點品牌「HART TIRAMISU」一日店長（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展擁有高人氣，今（1）日擔任韓國巧克力品牌一日店長，現場擠滿熱情人潮。而李多慧除了球場應援外也常上節目錄影，過去與沈玉琳合作過《女孩好野》，提到很擔心目前正住院的沈玉琳盼他能早日康復。

李多慧本月4日將迎來26歲生日，之前會有熱情粉絲做生日公車應援，今年同樣也有，李多慧直呼很感動，笑說要去追公車合影，她還透露生日時會跟家人去國外旅遊3天慶祝，父親節那天也會包紅包給爸爸，至於金額她還在想，也提到有給爸媽一人一張信用卡副卡當孝親費。

李多慧出席一日店長活動。（HART TIRAMISU提供）李多慧出席一日店長活動。（HART TIRAMISU提供）

沈玉琳近期入院病因未明，消息一出引發外界關注，與他曾合作過的林襄當時聽聞一度難過落淚，今李多慧被問及此事她也眉頭深鎖，坦言看到很難過，「希望玉琳哥早點康復」。

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