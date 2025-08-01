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承漢克服花圈霸凌「我更健康了」 談退團RIIZE：這是最好的選擇

承漢回歸歌壇，受到粉絲歡迎。（翻攝自X）承漢回歸歌壇，受到粉絲歡迎。（翻攝自X）王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團RIIZE的成員「XngHan」承漢昨天（31日）正式重返歌壇，推出首張單曲《Waste No Time》，他接受外媒採訪談到去年的風波，坦言知道自己的評價兩極，不過還是非常感謝粉絲的支持，「現在回想，那是最好的選擇。」

承漢剛出道就被爆出各種爭議，儘管沒獲得證實，但各種謠言滿天飛，承漢還是被迫暫停活動。去年SM宣布他回歸RIIZE，卻引來史無前例的「弔唁花圈事件」，堪稱霸凌實體化的恐怖行為，迫使承漢選擇退團。今年他捲土重來，以「XngHan&Xoul」方式再出發，並推出新歌《Waste No Time》，外媒《Dazed》訪問時認為，這首歌不僅僅是黑暗的日子說再見，同時也是向未來的晴空萬里問好，承漢接受這個說法，認為這就是他想要表達的，希望這首歌能夠影響面臨全新挑戰的人。

承漢在退團之後，花了很長的時間沉澱，專注於自我。（翻攝自X）承漢在退團之後，花了很長的時間沉澱，專注於自我。（翻攝自X）

《Dazed》中指出，承漢在2023年10月的私人照外流，11月無限期休團，「這件事情引起粉絲之間的爭吵，海外粉絲紛紛為他辯護，他們認為承漢沒有做違法的事情，甚至沒有超過一般青少年會做的範疇，不過粉絲與偶像之間複雜、熱烈且強烈的情感關係，開花的快、凋謝的也快，儘管承漢的粉絲支持他繼續活動，但承漢最終選擇從大眾視野前消失。」

「我知道外界當時有各種反應…」報導形容承漢邊說邊揉著下巴，手指按住一邊的臉頰，但他強調非常感謝一直支持他的粉絲，更透露在事件過後就搬回家住，父母沒有多說什麼，只說「喔，你回來了」。而承漢也盡量不讓自己多想，「我必須讓事情過去，我還是得生活，我在房間裡面聽了很多音樂，我試著讓生活變得簡單，這是我當時努力生活的方式。」承漢稱當時生活規律，常常在家裡前的公園跑步、健身房運動，持續練習音樂創作，努力提升自我。

承漢表示，自己盡量不去看網路上的反應，「我必須給自己一些空間，洗滌自己的心靈，利用這段時間專注在自己身上。」

承漢的回歸照片被發現七彩紙花，與五顏六色的粉絲便利貼一樣。（翻攝自X）承漢的回歸照片被發現七彩紙花，與五顏六色的粉絲便利貼一樣。（翻攝自X）

報導進一步指出，沒人確定承漢是否願意或者準備好接受這次採訪，但承漢答應了，表示自己的身心靈都更加健康了。儘管兩年前有些事仍是禁忌話題，對於結束RIIZE的活動，承漢的心情不像雲霄飛車，他形容像是開著車行駛在公路上，儘管外人並不是這麼看，不過他強調自己不是會被小事影響、情緒起伏很大的人，「但我真的非常感謝那些一直支持著我的人，我知道，當時確實有很多不同的反應，所以我跟公司討論後，並做出了這個決定，這是對大家來說最好的決定。現在回想，那確實是最好的選擇。」承漢說出這句話時，聲音越來越小聲。

承漢（中）與兩位舞者以「XngHan &amp; Xoul」進行首波活動。（翻攝自X）承漢（中）與兩位舞者以「XngHan & Xoul」進行首波活動。（翻攝自X）

如今承漢重新出發，以「XngHan&Xoul」為主題活動，未來他將與各種不同領域的人合作，探索各種可能性。承漢表示，他從這些經歷中學到的，就是活在當下，他知道自己很堅強且健康，並雙手抱胸笑說「我很熱愛音樂」。

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