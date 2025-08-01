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娛樂 最新消息

澎湖追風音樂燈光節 韓國性感天后孝琳打頭陣

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處為持續打造澎湖秋季旅遊特色，訂於8月29日至11月2日，在馬公市觀音亭休閒園區舉辦「澎湖追風音樂燈光節」，今（1）日舉辦澎湖記者會，活動由澎管處長郭振陵主持，立委楊曜辦公室助理段湘琳、立委游顥辦公室執行長黃同成、呂黃春金議員、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡、澎湖氣象站主任張欽雄、澎湖航空站主任邱永昇等貴賓共襄盛舉。

澎湖追風音樂燈光節，澎湖記者會由貴賓啟動宣傳模式。（記者劉禹慶攝）澎湖追風音樂燈光節，澎湖記者會由貴賓啟動宣傳模式。（記者劉禹慶攝）

澎湖追風音樂燈光節，希望與澎湖國際海上花火節串聯成觀光旅遊品牌。（記者劉禹慶攝）澎湖追風音樂燈光節，希望與澎湖國際海上花火節串聯成觀光旅遊品牌。（記者劉禹慶攝）

郭振陵表示，秋瘋季邁入第10屆，已成澎湖秋冬旅遊的代表活動。今年「澎湖追風音樂燈光節」以「海島樂園」為主題，整合音樂、光影、文化、生態及在地商圈資源。不僅透過『好禮四重送』回饋旅客，更以光島盛典述說在地故事，完整串連澎湖文化、生態、風土與旅遊節奏，實現『上半年看花火、下半年追風』的全年旅遊藍圖。

今年燈光節以光與島為元素，打造觀音亭繽紛夜晚。（澎管處提供）今年燈光節以光與島為元素，打造觀音亭繽紛夜晚。（澎管處提供）

韓流來襲！澎湖追風音樂燈光節，以韓國性感天后孝琳打頭陣。（澎管處提供）韓流來襲！澎湖追風音樂燈光節，以韓國性感天后孝琳打頭陣。（澎管處提供）

大型舞台展演活動自8月29日起至9月26日止，為期5週，每週五晚間及8月30日（六）共舉辦6場演唱會，卡司陣容超強，包含韓國性感天后孝琳、玖壹壹、ENERGY、溫嵐、TRASH、麋先生、滅火器、許富凱、OZONE等實力與人氣兼具的藝人接力開唱，勢必掀起秋季澎湖旅遊熱潮。

另一大亮點則是今年全新升級的燈光藝術展演「光島盛典」，展期則自8月29日至11月2日，此次展演以「光與島」為靈感，將「光」作為媒介行銷澎湖「菊島」，以創意口號「歡迎光臨」為主題，運用雙關語巧妙傳達旅遊邀請與光影降臨的雙重意涵。

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