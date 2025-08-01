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娛樂 最新消息

婚禮選在6週年這天！張睿家哭了 寫婚書告白黃安若：謝謝妳陪我變完整

〔記者李紹綾／台北報導〕張睿家2月宣布與交往13年的女團「火星熊」成員黃安若於6年前的8月1日登記結婚，今（1日）於台北翡麗詩莊園席開22桌補辦婚宴，花費近300萬。上午證婚儀式於教堂隆重舉行，在小提琴悠揚旋律中，新人緩緩步入會場，於牧師與親友的見證下交換戒指、發表誓言，場面溫馨動人。

值得一提的是，這天同時也是兩人登記結婚的6週年。張睿家受訪時坦言：「我先哭了，我以為我可以很輕鬆的面對，可能因為拍戲，有演過婚禮戲，現在發現婚禮真的不容易。」他的父親罹患直腸癌第三期，在婚宴致詞時動情表示：「說實話，我們本來還不太確定這場婚禮會不會辦，沒想到今天真的成真了。」

婚禮現場洋溢著家人滿滿的祝福與喜悅。新娘黃安若身為家族中的掌上明珠，這場婚禮不僅是人生大事，更是全家人長久以來的期待。家人透露，看見她找到人生伴侶感到無比欣慰，也期待這對新人早日為家族添新成員，讓幸福延續。

在證婚儀式中，張睿家也親筆寫下一封婚禮書約，向摯愛的黃安若深情告白：「謝謝妳從沒試圖改變我，而是陪我一起成為更完整的我們。未來無論妳選擇創作、表演或追夢，我都會牽著妳的手，永不缺席。」簡短的一段誓言，道盡13年來的深情厚意。

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