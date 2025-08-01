只有一場怎麼夠！郭富城唱進高雄巨蛋 搶票資訊公開

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港天王郭富城兌現對台灣粉絲的承諾，正式宣布將於今年11月8日首度唱進高雄巨蛋，帶來「星展銀行－郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會」，與南台灣歌迷近距離相見。

郭富城將在高雄巨蛋開唱。（爵士娛樂／iMe TW提供）

至於粉絲最關心的售票資訊也於今日同步公開，高雄場門票將分為兩階段開賣。星展銀行卡友可於8月30日（六）下午2點起享有優先購票權，並於當日晚間11點59分截止；一般購票則將於8月31日（日）中午12點，透過拓元售票系統全面開賣。

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本次巡演由星展銀行冠名贊助，自消息釋出以來便在網路上掀起熱烈討論。許多粉絲興奮直呼：「我要跟宇宙下單郭富城的票」、「好怕搶不到啊」、「終於等到高雄場」、「只有一場怎麼夠」，就怕搶不到票。

「星展銀行－郭富城 ICONIC 世界巡迴演唱會」高雄場將於2025年11月8日（六）晚間6點30分在高雄巨蛋舉行，門票價格為：NT$5,880／5,480／4,880／3,880／2,880／1,880。

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