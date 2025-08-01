台灣關稅20％「不必悲觀」 鄭弘儀揭輸日韓原因：要站對戰隊

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國總統川普公布各國最新關稅稅率，台灣8月7日起關稅20％，高於日本、韓國獲得的15%，對此，知名主持人鄭弘儀喊話「不必悲觀，重點是要站對戰隊」，他也點出1關鍵，初步來看是不錯的條件。



台灣關稅20%，鄭弘儀喊話「不必悲觀，重點是要站對戰隊」。（翻攝自臉書）

鄭弘儀今（1）日在臉書發文，指出台美關稅是20%，有不少人質疑，「為什麼比日、韓高？」他則提醒，別忘了台灣不像日、韓等國與美國原本就有簽FTA （Free Trade Agreement自由貿易協定），因此初步來看是不錯的條件。

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此外，鄭弘儀強調，總統賴清德說，「這只是暫時性的稅率，還有談判空間。」呼籲民眾無需樂觀，更不必悲觀，重點是要站對戰隊！

貼文曝光，立刻引起熱議，網友紛紛留言表示，「不要太苛責了，就算降到10%也有人不滿意，也要感謝官員們努力」、「相信台灣政府」、「繼續加油，爭取更好的稅率」、「至少美國以國家之名將我們入列。」

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