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娛樂 最新消息

男星錄影一半突開打！王仁甫頭部遭重敲私人恩怨曝

〔記者林欣穎／台北報導〕中視《飢餓遊戲》本週日播出父親節主題特企「八點檔倫理親情大戲之我是你爸爸」，沒想到王仁甫和陳志強竟上演「恩怨會外賽」，在眾人面前互K。

本集由王仁甫、許孟哲分別擔任「隊長爸爸」，得從孫協志、蔡黃汝、峮峮、陳志強、謝承均、李懿、王嫚萱、秀秀子之中尋找家人隊友，而認親的方式很奇特，必須轉動腰上的彈簧線圈，把CD片轉給對方，才能確認身分。

王仁甫。（中視提供）王仁甫。（中視提供）

這一關遊戲是在兩千坪的戶外莊園進行，藝人提高音量狂喊「爸爸」，陳志強死命地喊，卻一直被忽視，謝承均歸咎出原因：「因為他平常太會騙人，所以沒有人相信他。」因被冷落而覺得受傷的陳志強則講起本土劇台詞：「世界上最遠的距離，就是我明明在你身邊，但你卻感受不到我對你的愛！」

另一關遊戲時，玩家需用軟棒攻擊，判斷其身分是「乘客」還是「喪屍」。秀秀子打陳志強時僅輕輕一碰，王仁甫覺得太過溫柔，他便親自上場示範，結果重棒之下，把自己手上的珠串手環打到直接炸掉灑滿地，陳志強見狀直說「你看吧！幫你擋煞」、「這是一個不好的預兆」，話一講就順勢「喪屍上身」撲向王仁甫，搞笑又逗趣。當陳志強拿起軟棒，立馬一臉狠勁：「跟遊戲沒關係，我真的很想打他（指王仁甫）。」這話讓王仁甫聽了倒抽一口氣。

陳志強。（中視提供）陳志強。（中視提供）

遊戲結束後王仁甫和陳志強加碼「恩怨會外賽」，陳志強不想放過王仁甫，面對面直球對決，連製作人都擔心玩過頭：「你們兩人不會生氣吧」，王仁甫則回：「生氣但不傷和氣」，但當下一秒被陳志強狠狠賞了一棒，響聲直落腦門。輪到王仁甫還擊時，他直接站上椅子採「垂直重擊」，被打之後，陳志強再藉著要傳授王仁甫正確軟棒打擊技巧，又突襲狠敲一棒，在場眾人都看傻。

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