《鬼滅之刃 無限城篇》發布繁體中文警告！網呼籲：盜錄仔別丟台灣人臉了

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》即將在8月8日於台灣上映，日本早在7月就已經上映，官方社群今天（1日）在X上發布繁體中文、簡體中文、英文及日文的聲明，呼籲不要偷拍盜錄。貼文一出，不少台灣網友痛罵「本來就該嚴懲那些偷拍仔」、「台灣一堆院線偷拍仔丟臉」、「害動畫電影都無法同步上映」。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》即將在8月8日在台上映。（木棉花提供）

5年前《無限列車篇》在台灣上映時，偷拍盜錄情況十分嚴重。今年《無限城篇第一章》在日本上映後，同樣面臨到各種違法上傳影片的問題，尤其是社群、X上都能看到各種電影畫面，鬼滅之刃官方社群今天發出聲明，提醒在電影院中盜錄電影屬於犯罪行為，上傳至網路也構成版權侵權，「違反《電影盜攝防止法》以及《著作權法》，構成著作權侵權行為時，可能被判10年以下有期徒刑或日幣1000萬元以下罰款，或兩者併罰。」

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聲明中強調，對於偷拍盜錄、違法上傳等惡意侵犯著作權的行為，《鬼滅之刃》官方將採取包括刑事起訴在內的嚴正措施，「即使以匿名方式發布，影片上傳來源仍可被追蹤，並將成為處罰對象。」

鬼滅之刃官方社群發出繁體中文，警告盜錄觸法。（翻攝自鬼滅之刃官方X）

其實日本電影難以與海外同步上映的原因有很多，除了日本本土優先之外，據說另一個原因就是國外版權意識薄弱，為避免盜錄狀況太過嚴重，因此不先在海外上映。2020年就因為《無限列車篇》不肖人士於電影院故意盜錄散佈的惡劣行為，導致動畫電影《Fate/stay night [Heaven's Feel] Ⅲ. 春櫻之歌》將嚴格限制所有海外活動，不但禁止未來電影同步並取消台灣早於其他海外地區上映的優待，更將延後在台灣上映，對動漫迷絕對不是好事。

★《鬼滅之刃》官方聲明

關於《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》

偷拍盜錄以及違法上傳影片的問題

目前正在日本上映的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》受到了眾多觀眾的喜愛，我們對每一位到影院欣賞電影的觀眾以及影院的工作人員表達誠心的感謝。

關於本片，目前網路上存在偷拍盜錄正片的影片。

根據防止偷拍盜錄電影的法規（日本的《電影盜攝防止法》），在劇場內盜錄電影屬於犯罪行為。

此外，將盜錄的影片上傳到X（原Twitter）、TikTok等社交媒體平台，或YouTube、Facebook、影片服務平台以及伺服器等，均構成版權侵權，亦屬於犯罪行為。

違反《電影盜攝防止法》以及《著作權法》，構成著作權侵權行為時，可能被判10年以下有期徒刑或日幣1000萬元以下罰款，或兩者併罰。

對於偷拍盜錄、違法上傳等惡意侵犯著作權的行為，我們將採取包括刑事起訴在內的嚴正措施。

即使以匿名方式發布，影片上傳來源仍可被追蹤，並將成為處罰對象。

我們將採取適當措施，以確保觀眾們今後也能在影院盡情享受《鬼滅之刃》。

也請大家繼續給予支持與配合。

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