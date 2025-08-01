李怡貞沉默2天發聲！揭沈玉琳真面目 靠他助攻棒打啦啦隊小三

沈玉琳驚傳疑似罹患猛爆性肝炎，各界關心。（本報資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕主持人沈玉琳日前驚傳生病送醫，引發許多粉絲及星友關注。經常參與他節目錄製的網紅律師李怡貞，在得知家屬對外報平安後才安心，坦言擔心外界過度揣測，會替沈玉琳及其家人帶來困擾。

李怡貞昨在社群發聲，表示沈玉琳私下親切有禮，「雖然他最近看起來的確瘦了一些，但他在主持上的功力依舊，常常讓我在錄影現場笑到停不下來，真的每次都是如此。」

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李怡貞更提及先前節目上爆出的「啦啦隊小三事件」，坦言「若不是兩位主持人的默契與帶動，也不會掀起那麼大的討論效應。」稱讚沈玉琳擅長掌握節奏、拿捏分寸，是一位極具社會歷練的專業主持人。

李怡貞指出：「玉琳哥的笑話常讓人以為會講得很粗俗，結果總是恰到好處、不落低俗，笑點拿捏得非常精準。」由衷表示，沈玉琳是演藝圈中「非常值得敬重的前輩」，希望他好好調養身體，早日恢復健康。

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