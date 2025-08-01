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六月迎50歲曝心境「不必要社交斷捨離」 喊想再攻讀博士班

六月回顧過往緊繃生活，現在決定放慢生活腳步。（女人我最大提供）六月回顧過往緊繃生活，現在決定放慢生活腳步。（女人我最大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星六月擔任TVBS《女人我最大》封面人物，分享她即將步入50歲的泰然心態。她跳脫對外貌的執著，直白表示，如果把自己困在外貌焦慮裡，就是落入一種陷阱，現在「心態」成為她的保養哲學，她將不必要的人際社交全都「斷捨離」，只把時間留給親友。

六月日前圓夢，完成在台師大GF EMBA（國際時尚高階管理碩士在職專班）2年的進修課程。回顧求學路，六月無奈說：「我其實小時候蠻會讀書，但因為經濟的關係，我沒有辦法再往大學就讀。」

為了彌補缺憾，考上EMBA後，她平日顧小孩，週末趕報告，時間幾乎不夠用，2個小孩抗議：「媽媽幹嘛要讀書？連假日都不能陪我們！」她在畢業典禮上抱走3獎，但她不願求學路止步於此，她透露：「有在考慮念博士，可能先休息1年再去報！」目標瞄準兒童心理學，期待藉由知識教育更好的下一代。

六月為《女人我最大》拍攝8月封面。（女人我最大提供）六月為《女人我最大》拍攝8月封面。（女人我最大提供）

六月年屆50仍保持完美曲線，在臉書po出泳裝照，引起網友讚嘆。她表示從不刻意節食，維持體態的方法很簡單：「我只吃原型食物，避開高鈉和過度加工。」

此外，她集中用餐時間，過了下午5點就不再進食。她曾是運動狂熱者，1週4天羽毛球、2天重訓，直到年初一場呼吸道疾病，讓她重新調整節奏。

現在的她選擇放慢步調，打打羽球、走走路，等身體穩定後，再逐步恢復重訓。面對即將到來的50歲，她淡淡笑說：「我不怕變老，也不怕體態鬆一點。我怕的是，還用20歲的心態，對待即將50歲的自己。」

六月期待50歲的到來，她說：「比我早進50俱樂部的朋友很多，明年終於輪到我了！」她回顧之前緊繃生活節奏，任何事都想要快快完成，但45歲後，她學著放慢腳步，好好生活。她透露現在正過著「斷捨離」的生活，不單指物質上，連人際關係上也是，她進一步解釋：「若覺得跟這個人在一起，負面能量太大的，我就盡量避免，時間太有限了，我只想把它留給最親近、最需要的家人與朋友。」六月認為與其擔心年齡的數字，她更在意的是怎麼讓自己過得舒服、活得健康。

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