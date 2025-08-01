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佐藤健《玻璃之心》暴瘦8公斤！化身樂團主唱：這部戲要大爆紅

志尊淳與佐藤健在《玻璃之心》活動上互動友好。（翻攝自NetflixJP Instagram）志尊淳與佐藤健在《玻璃之心》活動上互動友好。（翻攝自NetflixJP Instagram）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Netflix日劇《玻璃之心》昨天（31日）已經上線，佐藤健、町田啓太、志尊淳及宮崎優昨天再度化身樂團「TENBLANK」與600名粉絲相聚，佐藤健透露自己為戲瘦了8公斤，更把劇中的鋼琴買回家。

《玻璃之心》由志尊淳（左起）、佐藤健、宮崎優、町田啓太組成樂團「TENBLANK」。（翻攝自NetflixJP Instagram）《玻璃之心》由志尊淳（左起）、佐藤健、宮崎優、町田啓太組成樂團「TENBLANK」。（翻攝自NetflixJP Instagram）

本來是放映會，但為了搭配劇中的樂團設定，佐藤健等人直接在活動上演出，佐藤健化身搖滾樂團主唱藤谷直季，演出TENBLANK的歌曲《旋律與結晶》（Crystalline Echo），看到佐藤健身為演員的另一面，志尊淳彈電子琴、町田啓太則是吉他，唯一的女生宮崎優則是鼓手，嗨翻現場眾人。

町田啓太笑說，因為演了《玻璃之心》意外有了乳溝。（翻攝自NetflixJP Instagram）町田啓太笑說，因為演了《玻璃之心》意外有了乳溝。（翻攝自NetflixJP Instagram）

佐藤健昨天在活動上透露，現在比拍攝時重了8公斤，因為他認為玩音樂的人瘦一點比較好，「看起來很不幸就越會做音樂。」現在留著長髮的町田啓太飾演吉他手高岡尚，他整個人變得很大隻，身體十分結實，他透露自己為戲大概增重了13至14公斤，還搞笑做出「擠奶」的動作，發現自己已經有乳溝了。佐藤健進一步追問：「你怎麼會突然發現？」町田啓太搞笑的說：「我就坐在鏡子前面，想說ㄟ？」

佐藤健在《玻璃之心》中化身樂團主唱。（翻攝自NetflixJP Instagram）佐藤健在《玻璃之心》中化身樂團主唱。（翻攝自NetflixJP Instagram）

現場也播放劇中的片段，佐藤健看到藤谷直季彈鋼琴的片段時，透露「這台鋼琴現在在我家的客廳中，這個非常稀有，美術組為我準備了非常好的鋼琴，我覺得它真的很好彈，所以我把它買了下來。」此話一出，現場一片譁然。此外，佐藤健還透露，劇中有一些衣服是他的私服，被志尊淳吐槽：「你是開租借公司的？」佐藤健也笑說這是個好點子，「如果有劇組需要服裝，我家都有喔！」

值得一提的是，佐藤健除了在《玻璃之心》擔任男主角外，他也是這部劇的共同執行製作人。佐藤健希望這部劇不僅僅是熱門作品，「普通的熱門作品太無聊了，我是抱著『要讓它成為前所未見的大爆紅作品』的決心來努力製作的，畢竟有這樣的成員，還有那麼多人的努力支持，收到這麼多的愛，如果沒有以這樣為目標，就太失禮了。」

志尊淳在《玻璃之心》中擔任Keyboard手，歌聲也是亮點之一。（翻攝自NetflixJP Instagram）志尊淳在《玻璃之心》中擔任Keyboard手，歌聲也是亮點之一。（翻攝自NetflixJP Instagram）

24的歲的宮崎優雀屏中選，得以飾演《玻璃之心》中的鼓手一角。（翻攝自NetflixJP Instagram）24的歲的宮崎優雀屏中選，得以飾演《玻璃之心》中的鼓手一角。（翻攝自NetflixJP Instagram）

《玻璃之心》以懷抱理想的大學生鼓手西條朱音（宮崎優飾）為主角，描寫她被樂團無預警除名後，幸運得到優秀音樂家藤谷直季（佐藤健飾）的賞識，並受邀加入他的新團，人生才有了轉機。劇集配樂由曾為《狼的孩子雨和雪》等多部電影及影集創作配樂的高木正勝操刀。此外，除了野田洋次郎外，日本當代音樂界眾多知名音樂人也參與其中，包括Taka（ONE OK ROCK）、川上洋平（Alexandros）、清 竜人、Yaffle、TeddyLoid與Tanaka等；Zarame、ao等受到年輕世代喜愛的新銳歌手亦參與演出，總計有24位音樂人共同打造這場屬於《玻璃之心》的音樂盛宴。

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