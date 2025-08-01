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娛樂 最新消息

台劇史上最驚險總統 選前遇恐攻、兒子被綁票

Janet（右）與陳文彬在《零日攻擊》飾演前後任總統，為此進入總統府拍攝。（牽猴子提供）Janet（右）與陳文彬在《零日攻擊》飾演前後任總統，為此進入總統府拍攝。（牽猴子提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕描述台海危機時空下的台劇《零日攻擊》將在2日播出。第一集劇組進入接待外賓的「台北賓館」拍攝，並至總統府實地取景，飾演總統的「Janet」謝怡芬說：「很爽，難得可以進去，真正站在總統的位置，整個感覺就來了。」首集張力十足，Janet在總統大選時遭遇恐怖攻擊炸彈爆破，又面臨兒子遭綁架威脅。  

Janet回憶接到邀約時，人在美國，當時正拜託經紀人想試鏡一齣美國電視劇的臨時演員，是個沒台詞的按摩師；同日也收到《零日攻擊》總統角色的邀約，「反差真的很大，看完劇本覺得角色很複雜，很多台詞是我從來沒說過的，這挑戰是我會喜歡的。」

Janet（中）與鄭有傑（右）在《零日攻擊》是第一家庭。（牽猴子提供）Janet（中）與鄭有傑（右）在《零日攻擊》是第一家庭。（牽猴子提供）

難得進入總統府取景，Janet表示：「很爽，很難得進去，真正站在總統的位置，雖然沒觀眾，但一站上去感覺就起來了。劇組很專業，我的隨扈和工作團隊，讓我整個進入狀況。那天還是有開放觀眾參觀，聽得到我演講，有人在聽我更有力道，反而不緊張。有個休假的阿兵哥一直在聽，後來我去問他感想，他有鼓掌。」而鄭有傑扮演Janet老公，他笑說這次未執導，而選擇演出此角，因為是台灣史上首位「第一先生」。 

Janet（中）在《零日攻擊》飾演總統。（牽猴子提供）Janet（中）在《零日攻擊》飾演總統。（牽猴子提供）

Janet（中）在《零日攻擊》參與總統大選投票，遭遇恐攻。（牽猴子提供）Janet（中）在《零日攻擊》參與總統大選投票，遭遇恐攻。（牽猴子提供）

不只總統府，《零日攻擊》更首次進入台北賓館拍攝，製作人鄭心媚透露：「台北賓館是日治時代的總督官邸，現在由外交部管理，用來招待外賓，一直未對外開放，應該是第一次讓劇組拍攝。建築很有歷史背景，我們想讓世界看到台灣的文化，於是跟外交部解釋商借，當作劇裡陳文彬飾演的總統的官邸。」Janet讚賞官邸的日式建築和湖景很美，當天心情因此更棒。

《零日攻擊》將於8月2日起，每週六晚間9點於公視、LINE TV、中華電信MOD及Hami Video、台灣大哥大MyVideo同步播出；晚間10點公視+播出；日本Amazon Prime Video於8月15日首播3集後同步上架；8月16日起，每週六CATCHPLAY+ 台灣、印尼上架；8月24日起，民視晚間10點播出。

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