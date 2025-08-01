趙少康爆「台灣關稅32％」翻車了 財經網美嗆：出來交代

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕前中廣董事長趙少康日前聲稱，美國對台課徵關稅已定為32％，質疑政府避免影響大罷免，才延遲公開，如今川普政府公布，台灣對等關稅為20%，打臉其說詞。對此，財經網美胡采蘋於社群發文開嗆，「是不是應該出來交代了？」

趙少康先前爆料「台灣關稅32％」翻車了。（資料照）

趙少康上月21日陪同國民黨立委徐巧芯掃街宣傳，受訪時質疑政府「刻意遮掩」有關美國對台關稅一事，更稱政府是有意拖延，等到7月26日罷免投票日後才公布，還信誓旦旦爆料，「我得到的消息就是32%，絕對不會太少，他們想要10%，那是絕對不可能的！」

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川普政府今日公布，台灣對等關稅落在20％，打臉趙少康先前說詞。對此，胡采蘋於臉書粉專「Emmy追劇時間」撰文質問趙少康，「請問你的朋友是誰？誰跟你講台灣就是32%的，你要不要出來公佈，到底是你哪個朋友跟你說行政院扣住關稅信息不公佈，台灣吃到32%不敢講，到底是誰，趙少康你是不是應該出來交代了。」

胡采蘋質問趙少康，「誰跟你講台灣就是32%？」（翻攝自臉書）

胡采蘋也點名國民黨立委傅崐萁，直指對方在媒體上說，不同意投資美國換15%，締結條約要經過立法院，如今台灣吃到了20%暫行關稅，讓她忍不住反問，「您開心嗎？您以為沒人會看台灣報紙，沒人知道您在台灣說您不要15%對不對？」

胡采蘋進一步說明，目前白宮沒有公佈台灣的協議內容，只貼了一張各國稅率表，這跟之前所有協議的公佈流程不一樣，白宮通常會說他們拿到了什麼投資、對手國開放了哪些市場，但這次貼的是類似4月2日的關稅表，因此總統的說法應該才是正確的，台美協議未完，還在協商中。

胡采蘋強調，過去連GDP大約台灣一半的越南，以及很多比台灣小的經濟體，白宮都公布協議內容，台灣這麼大的經濟體、又是半導體領導國家，川普不可能不大肆宣揚他拿到什麼條件。

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