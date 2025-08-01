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啦啦隊女神被逼「秘密練習」 控老闆播《色戒》試探伸狼爪

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕職籃啦啦隊LuxyGirls成員「貓咪」夏芝近日在節目自曝，過去遭受的PUA的經歷，她曾經擁有星夢，簽約一家公司，卻被當時的老闆要求在深夜「秘密練習」，過程慘被性騷，卻被警告不能說出去，她坦言，那段日子很可怕。

夏芝分享過去被PUA的經歷。（翻攝自IG）夏芝分享過去被PUA的經歷。（翻攝自IG）

夏芝指出，她在10幾、20幾歲時懷抱星夢，於是簽約一家公司，待了一陣子後，發現自己似乎沒有成長，其他人都比她紅，見此情形，老闆開始不斷逼問她，「能做什麼？」並希望她能振作起來，不要再當懶惰蟲，強調如果不跟隨指引，她的人生就會完蛋，無法實現夢想，還要求夏芝把他當作是自己的信仰。

夏芝坦言，自己年紀很小就加入公司，加上家境不好，所以她當時很相信老闆的話，認為對方不會欺騙她，因此接受老闆提議的「秘密練習」。她憶起當年，白天的商演已經疲累不堪，晚上還被要求到辦公室跳抖音舞蹈。

夏芝透露，當時還不會跳舞，光是一支影片就拍了300多次，遭到對方嚴厲批評「背景不行、衣服不行、臉太醜」，之後老闆還要求她到辦公室練習，從凌晨1點跳到早上5點，現場都只有她和老闆兩人，對方還會警告她不可以說出祕密練習的事，否則會沒有效果，如今回憶起這一切，她直呼：「我當時怎麼會相信這鬼話！」

此外，夏芝控訴，老闆會不斷問她尺度到哪，以及為了夢想做到什麼程度，最誇張的是，直接播放女星湯唯和梁朝偉拍攝的《色戒》影片給她看，和一堆穿著性感的網紅照片給她，問她這樣的尺度可以接受嗎？多次試探她，甚至還會對她毛手毛腳。

夏芝爆料，這位老闆至今仍在業界，她才會把事情說出來，希望透過自己的故事，提醒更多人遠離這種操控及傷害。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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