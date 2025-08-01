大S紀念長椅擺滿鮮花卡片 全球粉絲跨海淚悼「妳活在大家心裡」

大S位於英國的紀念長椅上被擺滿鮮花花束及卡片，畫面溫馨動人。（組合照，翻攝自臉書、微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛2月香消玉殞讓親友至今難掩心碎情緒，老公具俊曄被目擊日日在金寶山墓園癡情守護她，而散落世界各地的粉絲也用自己的方式懷念偶像。位於英國倫敦卡文迪什廣場的「大S紀念長椅」近日花束滿滿，粉絲們親自送上鮮花與手寫卡片，向在天堂的她淚吐思念「妳永遠活在大家心裡」，畫面溫暖又感人。

全球粉絲發起募資為大S在英國倫敦卡文迪廣場設置紀念長椅。（翻攝自微博）

今年5月，大S的歐洲粉絲依照親人過世後，家屬、親友會以逝者名義在公園或海邊捐贈長椅，供路人休憩並寄託思念的英國習俗發起募資，希望在倫敦為她設立紀念椅，短短3小時就募足所需費用。長椅落成後，許多在歐洲生活或求學的粉絲，紛紛帶著鮮花前往悼念，她的身影也化作倫敦公園裡最溫暖的風景。

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不過，也有網友貼心提醒，花束最好放在長椅旁邊，才不會影響路人坐下休息，好讓這張紀念長椅發揮它的功能。有台灣粉絲則特別請英國網友拍下現場影片，希望能讓「S媽」黃春梅看到以告慰思女之心，也想傳達不僅只有親人在想念大S，而是全世界的粉絲都記得她的美好，「她永遠會活在大家心裡！」

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