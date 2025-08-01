謝和弦敗訴！擅改《夠愛》侵權纏訟5年 判賠39萬定讞

謝和弦《夠愛》侵權一案，官司纏訟5年宣判敗訴。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕謝和弦因將歌曲《夠愛》改編為《夠愛2.0》上傳至YouTube，遭原作曲人陳德修提告侵害著作權，全案纏訟長達5年。最高法院昨最終判決出爐認定陳德修勝訴，謝和弦與所屬經紀公司「馬槽音樂」需連帶賠償共39萬元，並刊登澄清啟事，全案定讞。

陳德修指出，2006年他獨立創作《夠愛》後因戲劇《終極一家》需要插曲，才由可米公司取得授權讓謝和弦填詞，未料謝和弦在未經授權下，自行將歌曲改為《夠愛2.0》上傳YouTube，甚至在售票演唱會公開演唱，還在影片中標示自己為作曲人。不過，謝和弦則主張《夠愛》詞曲是自己在陳德修家中完成，陳德修僅是「編曲」而非作曲人。

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智財法院審理後認定，依證人證言與卷證資料，《夠愛》的作曲者為陳德修，謝和弦並非著作人或共同著作人，擅自重製、上傳並演出已構成侵權。最高法院維持原判，判處謝和弦與馬槽音樂連帶賠償20萬元，馬槽音樂另賠5萬元、謝和弦個人賠14萬元，合計39萬元，並須刊登澄清啟事，全案定讞。

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