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新加坡喜劇高手扶正當男主角！台詞爆量氣到想找導演打架

程旭輝在《AI拼才會贏》，擔任男主角，沒想到男主角不好當。（華映提供）程旭輝在《AI拼才會贏》，擔任男主角，沒想到男主角不好當。（華映提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕新加坡票房天王梁志強再推新作《AI拼才會贏》，聚焦當下最流行的AI話題，邀請了超有默契的老搭檔程旭輝、莫小玲、陳麗貞等演員共同演出。梁志強特別安排讓程旭輝擔任男主角，沒想到男主角不好當，讓不擅長背台詞的程旭輝背到發脾氣，「我演到第三天就要和梁志強打架了，台詞超級多，到現場還要一直加，逼得我火山爆發。」

以往多半演出搞笑綠葉的程旭輝直呼男主角難當，他透露自己心臟不太好，演戲有時會很喘，劇組特別安排救護車在一旁待命，「幸好我沒有用到救護車，我一上車的話，拍攝進度可能就要延好幾天了。」而程旭輝對背台詞有障礙，讓梁志強笑說：「輝哥（程旭輝）最厲害的就是如果拍24次，24次講的話都會不一樣！」程旭輝不甘勢弱的回：「我每次不照劇本亂演的，你反而都有剪到電影裡。」

《AI拼才會贏》聚焦當下最流行的AI話題。（華映提供）《AI拼才會贏》聚焦當下最流行的AI話題。（華映提供）

梁志強不忘為老搭檔謀福利，特別為他寫了場床戲，和家中樣貌獨特的AI機器人莫小玲一起躺在床上，還必需緊抱不放。莫小玲大方表示出道那麼久難得可以演一場床戲，抱著輝哥不放手，「我這個臉，有床戲是機會難得啊！梁導第一次安排男人給我抱。」

但程旭輝完全不覺得是好康，嫌棄對手莫小玲太重了，讓他抱得很吃力，「好像抱了一個油桶，還要抱好幾個小時，很重。」莫小玲趕快澄清體重不到55公斤，「我只是比年輕時多長了一點點肉啦！」《AI拼才會贏》今天在台上映。

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