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傑西艾森柏格婉拒《社群網戰2》！新的左克伯可能由他演出

傑瑞米史壯（中）在《狂人法則》大展精湛演技。（資料照，采昌提供）傑瑞米史壯（中）在《狂人法則》大展精湛演技。（資料照，采昌提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕描寫Facebook崛起、叫好又叫座的電影《社群網戰》確定開發續集《社群網戰2》，目前正緊鑼密鼓地展開選角。根據《好萊塢報導者》報導，曾演出神劇《繼承之戰》，又以《狂人法則》入圍奧斯卡最佳男配角的傑瑞米史壯已和導演及編劇艾倫索金見面，有望演出。

綜合外媒報導，傑瑞米可能飾演的角色之一是一名《華爾街日報》編輯，之二則正是Facebook CEO馬克左克伯。而《社群網戰》中飾演左克伯的傑西艾森伯格據悉婉拒了再次出演該角色。

此外，該片日前也傳出包括新科奧斯卡影后麥琪麥迪遜、《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特也都和索金見過面，有望擔任主演，但消息來源強調，影片還在開發期，演員陣容、預算等還沒有最終成型。續集改編自《華爾街日報》於2021年刊登的調查報導「Facebook 檔案」，將揭露Facebook對青少年的負面影響，以及其成為錯假資訊溫床的問題。

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