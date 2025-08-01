直擊惡靈檔案最終篇章！《厲陰宅：最終聖事》驚曝預告

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕賣座恐怖片系列「厲陰宅宇宙」最新作品，同時也是《厲陰宅》正傳系列第4集《厲陰宅：最終聖事》今（1）日曝光全新預告，電影根據真實事件改編，薇拉法蜜嘉和派屈克威爾森在他們的最後一樁案件中再次聯手合作，飾演舉世聞名的真實超自然現象調查員艾德和羅琳華倫，為該系列再增添一部強大又令人毛骨悚然的新作品。

《厲陰宅：最終聖事》今曝光預告與全新海報。（翻攝自X）

「厲陰宅宇宙」總票房超過20億美金（約台幣598.2億元），第9部電影《厲陰宅：最終聖事》，由系列名導麥可查維斯執導，並由系列推手溫子仁和彼得薩弗蘭擔任製作，改編自華倫夫婦生涯中最知名的事件「斯莫爾家族鬧鬼案」。

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派屈克和薇拉提到拍攝本片時的情緒起伏，坦言作為這個宇宙的一部分多年，且長期飾演螢幕夫妻，完成這部作品對他們而言別具意義。派屈克笑言：「她是這個圈子裡最棒的搭檔，我會非常想念我的『假』老婆！」

由米亞湯姆林森飾演的華倫夫婦之女「茱蒂華倫」將在片中扮演關鍵角色，不僅是故事的情感核心，也為華倫夫婦的這段銀幕旅程畫下真正的句點。薇拉形容她飾演的羅琳就像有滿格訊號的靈視WiFi，而茱蒂也開始出現一兩格的靈感訊號。

薇拉形容米亞飾演的茱蒂顯然遺傳了靈感體質，「這不只讓羅琳身為母親更擔心，也讓她以過來人的角度明白這種能力的沉重負擔，茱蒂一直是羅琳背後那股安靜的力量。她是光明，也是羅琳在萬念俱灰時仍願意奮戰的理由。」

觀眾除了將目睹華倫夫婦生命中一個重要的、讓時間彷彿靜止的時刻。薇拉也表示：「這集和前三集不同，前三集是關於鬧鬼，而這一集更像是一種清算。」《厲陰宅：最終聖事》將於9月4日在台上映。

《厲陰宅：最終聖事》新預告：

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