濱崎步戀過長瀨智也 4年離婚兩次、孩子生父成謎

濱崎步、長瀨智也有著情侶刺青。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／專題報導〕「步姐」濱崎步出道27年，每一段感情都愛得轟轟烈烈，最著名的就是與長瀨智也的7年情，身上還有愛的刺青，她還曾有過兩段婚姻，現在育有兩個孩子，生父卻成謎，一舉一動都是各界關注的焦點。

濱崎步敢愛敢恨，她與TOKIO的主唱長瀨智也情牽7年，2001年戀情曝光，2006年她被拍到與長瀨智也手牽手現身成田機場，據說當時濱崎步前往美國錄音，長瀨智也特別飛到當地與步姐會合，之後再一起回日本，隔天剛好慶祝濱崎步的生日。兩人最著名的情侶刺青，濱崎步的在右肩、長瀨智也在右胸，上面有一個英文字，有人猜測是長瀨智也的「T」（Tomoya）與濱崎步的「A」（Ayu）組成，不過在兩人2007年分手後，長瀨智也似乎就將刺青消除了。

請繼續往下閱讀...

[2]

在與長瀨智也分道揚鑣後，濱崎步在2011年1月1日宣布與一起演出《Virgin Road》MV的奧地利模特兒、演員曼紐爾史瓦茲（Manuel Schwarz）在美國登記結婚，不過隔年就離婚。濱崎步當初發聲明，坦言都是她的錯，因為當初結婚時相約要到美國生活，結果因為發生311地震，使她不願離開日本，夫妻分隔兩地，不如結束關係。歌姬情花朵朵開，不久後又認識到小10歲的泰森博德（Tyson Bodkin），當時他還只是美國醫學研究生，2013年訂婚，2014年在日本登記結婚，結果2016年又離婚了，4年就離婚了兩次。

濱崎步與松浦勝人有過一段情。（翻攝自IG）

2019年，濱崎步7月出版的半自傳小說《M：我珍愛的人》中，自爆剛出道時曾與愛貝克思會長松浦勝人（MAX松浦）有過一段情，濱崎步勇敢向大她15歲且剛離婚的松浦勝人告白，兩人更開始同居，濱崎步都叫松浦勝人「Masa」，電話名稱則是「M」。這段禁忌之戀最後在1999年破局，松浦勝人瞞著濱崎步與工作人員、美女們一起喝酒聚會，種下禍根，最後分手收場。

濱崎步。（翻攝自X、IG）

荒木駿平傳出是濱崎步孩子的爸，不過消息並未獲得證實。（翻攝自IG）

濱崎步情史豐富，可是怎麼也沒想到，她在2019年無預警宣布生下一子，2021年二寶也出生，不過生父成謎，誰也不知道孩子的爸是誰。坊間傳言，很可能是小她20歲的舞者荒木駿平，不過當事人至今都沒有證實。今年還傳出，濱崎步的小孩很可能是馬斯克的骨肉，她立刻透過IG澄清，「為了我的孩子以後Google的時候，不會看到錯誤訊息，我現在要好好否認，以上。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法