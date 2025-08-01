《我們六個》游珈瑄一開口就落淚 天心媽媽上身秒遞衛生紙

《我們六個》首映感動全場，六位演員詮釋孩童時期真摯親情。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛新劇《我們六個》昨（31日）舉行首映，飾演大姊林秋伶的游珈瑄首度開口就情緒激動，她表示：「六個孩子願意撐下來，現在又有一群人聚在一起說這個故事，非常不容易。」她提到看片時注意到「本尊」頻頻拭淚卻極力壓抑，飾演媽媽的天心頻頻遞上衛生紙，展現滿滿母愛。

游珈瑄劇中與天心有多場對手戲，像是勸媽媽離婚的橋段，她形容自己像「小大人」，感謝天心與表演指導黃柔閔的協助，讓她在演出時能在姊妹、孩子、朋友之間轉換角色。她也分享拍戲時何潔柔為備考學測，經常在片場寫評量，如今成功考上北醫大。

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潘親御飾演大哥林作賢，與馬志翔飾演的爸爸有許多爭執戲，他感謝馬志翔在情緒上給予極大支持，讓他演來「痛快又幸福」。其中一場與蛇共演的戲讓他嚇到跌坐地上，坦言情緒全是「真實反應」。他說，這部戲讓他學會感恩，也更珍惜自己的家庭。他還透露，真實人物林作賢看完片花後感觸良多，甚至表示他的一些神情「像極了小時候的自己」，讓他備感榮幸。

飾演二哥林作逸的阮柏皓則說，看到劇本就想哭，角色從家庭中的開心果，變成努力念書的孩子；飾演四妹林宜瑩的吳采庭表示，媽媽雖失明仍不離不棄陪伴孩子，孩子們也沒有因家庭破裂而放棄，反而更加堅強勇敢，讓她非常感動。

《我們六個》首映記者會，天心感動落淚（記者潘少棠攝）

飾演五妹林青瑩的何潔柔在台上哽咽，哭著說「六個孩子真的很不容易」，一句話引爆全場淚腺；飾演么妹品秀的蕭晴曦則說，《我們六個》的故事讓她相信「只要有愛，就能跨越困難，迎向幸福」。

《我們六個》將於8月5日起，每週一至五晚間八點於大愛電視首播，YouTube 大愛劇場頻道同步上架。

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