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娛樂 最新消息

古裝女神零下8度拍拷問戲穿單薄衣 同劇演員曝拍戲血汗內幕

楊紫（右）演出《國色芳華》「何惟芳」，人氣水漲船高。（愛爾達電視提供）楊紫（右）演出《國色芳華》「何惟芳」，人氣水漲船高。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「收視女王」楊紫主演古裝劇《國色芳華》，被問到最喜歡角色「何惟芳」身上哪些特點時，她認真說：「首先我覺得她很善良，然後其次她也有自己的夢想，並且堅持不懈，這點我很欣賞她。」

李現在《國色芳華》飾演長安第一貪官「蔣長揚」。（愛爾達電視提供）李現在《國色芳華》飾演長安第一貪官「蔣長揚」。（愛爾達電視提供）

聊到這個角色的高光點時，楊紫說：「應該是在芳園，她把小廝們的契書都撕掉，告訴他們『你們現在都是自由人了，不是誰的下人』的那場戲，那瞬間我覺得她很有現代人的思想。」她也補充說：「我喜歡平淡的台詞裡面帶有一些溫暖的人間煙火。」 劇中「何惟芳」的多個中式造型都話題十足，楊紫說：「何惟芳的『三白妝』類似現在的打亮，畫在臉上會很有立體感，另外她的眉形、唇形也很有特色、特別。」言語中也流露出她對角色的喜愛。

李現（右）和楊紫（左）在《國色芳華》二搭CP感十足。（愛爾達電視提供）李現（右）和楊紫（左）在《國色芳華》二搭CP感十足。（愛爾達電視提供）

《國色芳華》是李現、楊紫繼2019年合作《親愛的，熱愛的》後再次搭擋演出，李現曾大方坦承除了劇本和角色吸引他外，也因為和楊紫已經非常熟悉，所以收到邀約時二話不說就決定演出。兩人也在宣傳期間聊到二搭後的感覺，楊紫說：「我覺得還挺不一樣的，這次再次合作我覺得現哥（李現）好像成熟了很多，而且他的心態更加平穩、成熟。」李現大讚：「這麼多年過去，我認識的楊紫依舊是這麼專業、認真、漂亮，還記得有一場戲的台詞非常多，再加上這次是古裝劇，所以有些詞沒辦法修改，正式開拍後，她一字不漏、一條就過，連導演都起立鼓掌，她真的是非常好的搭擋。」

楊紫在《國色芳華》飾演唐朝商賈之女「何惟」。（愛爾達電視提供）楊紫在《國色芳華》飾演唐朝商賈之女「何惟」。（愛爾達電視提供）

《國色芳華》共拍7個多月，回憶起拍攝過程，李現分享：「應該是痛苦且快樂著，快樂的部分是我可以肆無忌憚地去發揮，痛苦是我們從零下8度拍到40度，我記得最冷的那天應該是楊紫被拷問的那場戲，她就穿很單薄的衣服，最熱的那天我是穿三四層的那種戲服，光是穿上去的那刻就出汗了。」《國色芳華》8月2日起，每週六、日晚間6點愛爾達綜合台播出。

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