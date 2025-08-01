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娛樂 最新消息

《國色芳華》楊紫遭婆家冷眼鄙視 「淨身離婚」靠培育牡丹翻身

〔記者李紹綾／台北報導〕楊紫、李現主演的話題古裝劇《國色芳華》，改編自意千重同名古裝傳奇小說，該劇尚未播出就話題不斷，不但預約量高達600萬、刷新紀錄，正式播出後，目前累積的網路平台播放量也狂破10億次，再次驗證楊紫和李現的超高人氣。

楊紫（左）、李現（右）主演《國色芳華》。（愛爾達電視提供）楊紫（左）、李現（右）主演《國色芳華》。（愛爾達電視提供）

《國色芳華》劇情講述唐朝商賈之女「何惟芳」楊紫婚後遭婆家冷落與鄙視，在長安的天下第一貪官「蔣長揚」李現的協助下，從只有利益交換的婚姻中淨身出戶，何惟芳憑藉培育稀世牡丹的高超技能和過人的經商頭腦，與蔣長揚組成匠人與投資人的組合，帶領一眾命運坎坷的女性共同經營花坊。而在蔣長揚的報國之路上，何惟芳也屢從旁幫助，雙方漸漸暗生情愫，最終兩人攜手共平叛亂，雙雙退隱天地間

楊紫（右）、李現（左）在《國色芳華》有精彩對手戲。（愛爾達電視提供）楊紫（右）、李現（左）在《國色芳華》有精彩對手戲。（愛爾達電視提供）

除了主要演員演技吸睛外，導演丁梓光也是核心角色，早在執導人氣《以家人之名》和《去有風的地方》時，就能感受到導演對劇情和角色的細膩描寫。雖說《國色芳華》是他執導的首部古裝劇，但同時身兼藝術總監的他，再次利用他對盛唐歷史特有的美學和文化考究，在服化道方面完美復刻唐代服飾、牡丹文化，透過精心打造的1500套服裝融入敦煌壁畫元素，獲白玉蘭「最佳美術獎」肯定，除此之外，在光影美學和鏡頭語言展現極高的專業性，封為「內娛戲劇圈TOP級」。丁梓光堅持「女本位」敘事，避免女性角色懸浮化，他通過女主角「何惟芳」的人物成長線表現女性獨立的一面，並設計群像角色反映唐代女性地位，而楊紫「真實落地，不浮於表面」的精湛演技也獲得極高評價。

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