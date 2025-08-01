H罩杯大學新人爆紅！「暗黑車掌小姐」許願為老司機下廚

〔記者鍾志均／台北報導〕今夏火辣盛事「成人展」霸氣回歸！2025 TRE台北國際成人展將於8月8日至10日在南港展覽館2館盛大登場，由河北彩伽領軍、破百位女神齊聚，以及新人王朝超頂女優共襄盛舉，打造三大升級亮點。

冠軍女優團石原希望（左起）、村上悠華、南沢海香首次同框亮相。（AV One Love萬楽提供）

有「暗黑車掌小姐」稱號的話題女優「村神」村上悠華、首次來台「怪物級新人」南沢海香、「最強漫改AV女神」石原希望，女神同框，加碼推出限定卡牌，有N、R、SR，以及全球唯一的SSR卡牌，讓粉絲可以一次搜集人氣女優成就解鎖，並將於AV One Love萬楽品牌攤位與粉絲零距離互動。

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村上悠華原本是在列車上廣播報站的甜美車掌，因熱愛旅行與探索，轉身進入成人界發光發熱，成為粉絲心中唯一的「村神」；她曾在出道記者會上高喊「我要成為第一名」，如今人氣實至名歸，這次特別準備迷上的番茄炒蛋，許願現場親自下廚給幸運粉絲試吃。

20歲的「怪物級新人」南沢海香來自長野縣，是一位還在念大學的青春美少女，卻以H罩杯與運動員體格讓人驚艷出道即爆紅。她為了TRE展精心做了可愛美甲與新髮型，就是想以最完美狀態見粉絲。

《愛の巴士》重現日劇經典戀愛情節。（AV One Love萬楽提供）

南沢海香談到7月新片中與打工店長的初戀系純愛體驗，臉紅分享：「那場戲拍起來真的讓我心跳加速，就像真的談了一場戀愛。」更笑說：「初次來參加成人展，我會用最甜的笑容、最真的互動回報台灣粉絲！」

外型冷艷、氣質獨特的石原希望， 作品表現橫掃排行榜成績優異，自2020年出道火速走紅受到矚目，因為疫情而成為AV女優，有著「疫情AV女神」的稱號。她在新作中飾演女扮男裝潛入男校的角色：「「我首次挑戰『女扮男裝潛入男校』，「接下來的劇情，變得又刺激又曖昧。但後來因為身材太好被發現，展開了一段秘密戀情。」

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