百想戲后暗黑升級！《退貨兒童》再現「毒媽」巔峰

廉晶雅主演《退貨兒童》再當恐怖媽媽。（friDay影音提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕百想戲后廉晶雅曾在韓劇《天空之城》演出虎媽，令人印象深刻，她在暗黑新劇《退貨兒童》「邪惡」程度再升級！演出飾演醫療基金會CEO，私下卻是非法買賣嬰兒頭目，不過對她來說，卻表示：「相當過癮。」

廉晶雅在劇中耍狠，被觀眾比《天空之城》還恐怖。（Hami Video提供）

廉晶雅在《退貨兒童》堅信只有「優秀基因」才能存活，在這樣扭曲的信念下，推動「選嬰事業」，堪稱《天空之城》的無限加強版！她表示：「我演的角色簡直就是個惡魔，並非人類。由於從小對自身環境產生自卑感，導致走上邪惡之路。」不過身為演員，她認為，表裡不一的角色反而更有趣，因此演得非常投入且享受。」

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《退貨兒童》改編自同名網漫，講述社會上層可用高價「購買孩子」，未來若不滿意甚至能「退貨」，連人命都能輕易抹除。最新一集中，元真兒率領的「棄養兒小隊」為追查操控一切的藏鏡人，竟挖出財閥背後骯髒秘密，更發現主謀就是元真兒的母親廉晶雅，網友紛紛直呼：「毒媽程度簡直比《天空之城》還恐怖！」

《退貨兒童》每週一、二於Hami Video與韓國同步更新。

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