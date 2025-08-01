玉女歌手怒告小蟲！2000萬血本無歸 官司勝訴深夜回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深玉女歌手周思潔怒告曾合作的音樂人小蟲，指控對方遲交母帶，提告求償600萬元違約金。台北地方法院昨宣判，小蟲的八格音樂須賠償周思潔100萬元，全案仍可上訴。對此，周思潔深夜也發聲明回應。

周思潔發聲明回應判決。（大大娛樂提供）

周思潔先前指出，因小蟲遲交母帶、檔案有瑕疵，她不得不另尋其他團隊重新修改，前後共砸下2000萬元，因此決定提起訴訟。

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對於判決結果，周思潔回應，忙了一整天演唱會的事，看到媒體及朋友的私訊關心，真的很感謝。

周思潔表示：「每一句鼓勵我都收到了，心裡滿滿的感動。針對我與小蟲先生之間的合約爭議，法院在審判中裁定我方主張成立，並判決對方須賠償新台幣100萬元整。這不只是一紙判決，對我而言，它更象徵著努力不被辜負，真相會被看見。」

周思潔在聲明中強調：「我沒有追求對立，只希望在誤解與被傷害中，尋回自己的尊嚴與信任，感謝法院的公正判決。這份聲明，是我親自撰寫的，希望能以真誠的態度，減少外界的誤解。謝謝大家願意聽我說，也謝謝你們的關心與支持。願我們都能在風雨過後，找到自己的平靜與光亮。」

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