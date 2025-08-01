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娛樂 最新消息

方順吉離婚原因藏2年 「發現前妻有新歡」宣布放手

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台語歌手方順吉前年招認離婚，與前妻小獅結束14年婚姻。他近來終於鬆口離婚原因，坦言婚姻生活難敵日常摩擦與經濟壓力，而前妻在離婚後，身旁一度也有了新歡。

台語歌手方順吉終於公開離婚原因。（影藝中心攝影組）台語歌手方順吉終於公開離婚原因。（影藝中心攝影組）

方順吉近來錄製三立《話時代人物》，接受主持人鄭弘儀訪問時表示：「坦白來說，在2021年我們就有協議離婚了，可是還是同居，那時候住在台中。」他透露，小獅非常不喜歡他去交際應酬，當時兩人經常吵架。

方順吉與小獅離婚兩年後，直到前年才公開消息。方順吉鬆口，是因為得知前妻有了新歡，他才決定放手，「人家要我去瞭解一下，就要問清楚，她說有新的對象，但是沒過多久就分手，我當下知道就覺得不要了。」

他強調與前妻離婚後，雙方仍維持友好關係：「就當作先中場休息就好，未來的事情無法預料。」鄭弘儀好奇他現在是否有對象，方順吉則回應，現在和家人住在一起，真的沒時間想再去談戀愛，還表示：「有離過婚心態不同，不相信什麼叫白頭偕老。」

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