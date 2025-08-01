（專訪）娶公務員老婆賺到？張復建結婚48年不爭執秘技曝光

張復建在舞台劇《解憂雜貨店》中傾聽許多人談心事。（果陀劇場提供）

〔記者蕭方綺／專訪〕75歲的金鐘戲王張復建與太太結婚48年，育有3個兒子。他提到，6年前答應接演舞台劇《解憂雜貨店》，是為了孫子和孫女。如今孫子、孫女都已經12歲，也曾到劇場看他演戲。他笑說：「我問他們有沒有看懂？他們回我：『有聽到爺爺在說話。』」童言童語讓他哭笑不得。

出道超過半世紀的張復建，過去堪稱電視圈的「公務員」，有戲就接。他曾感慨：「演員就是用生命來換取酬勞。」當年在老三台拍戲，機會多到一年365天有300天都在工作。最操勞的時候，一週只睡一、兩天，因為不論跑通告或出外景，都自己開車，還曾累到開車開到睡著。

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他回憶，有次聽劇組工作人員說「抽菸可以提神」，從30歲開始抽菸，直到60歲才戒掉。他苦笑說：「抽了幾十年的菸，發現我的身體除了心臟，其他地方都黑了。」

這樣拼命拍戲，是因為擔心演員收入不穩。他打趣說，當年追求老婆時就知道對方是公務員，「她捧鐵飯碗，可以養家，所以我不能讓她辭職！」他也感謝太太一邊工作、一邊帶大三個孩子，「我除了拍戲，還要應酬，一天到晚都不在家，她幾乎見不到我。」

張復建專訪（記者潘少棠攝）

結婚48年，如何維繫婚姻？張復建想了想，認為年紀到了才體會「包容力」的重要。他說：「以前夫妻有爭執，我都說『妳講得有理』，凡事退讓，讓大事變小事。」他坦言夫妻都年紀一把了，還要「相看兩不厭」，其實不容易，「早就不是花前月下的年紀了，如果還能老來作伴、風雨同舟，才能一起走下去。」

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