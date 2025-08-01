晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）張復建2座金鐘戲王加身！碰瓊瑤竟沒戲演 自招靠「1招」轉型

張復建參與的《解憂雜貨店》連續演出6年。（果陀劇場提供）張復建參與的《解憂雜貨店》連續演出6年。（果陀劇場提供）

〔記者蕭方綺／專訪〕75歲的資深老戲骨張復建曾以《西施》及《意難忘》2度獲得金鐘戲王，今年是他連續第6年參與舞台劇《解憂雜貨店》演出，劇中飾演替人解決煩惱的智者爺爺；戲外，他人生導師是導演胡金銓。

張復建9歲進入復興劇校學京劇，當時年紀小，不懂演戲是什麼，根深蒂固認為「聽一個命令、做一個動作」，後來進入電視台卻被說「演出有匠氣」，他不懂問題出在哪，直到遇到胡金銓，「他也是演員出身，教我演戲，卻要我不能學他，讓我了解『意念存在』的重要，就像菊殘猶有傲霜遲，讓我受益良多。」隔年就以《西施》的夫差角色拿下金鐘。

後來電視台開始掀起一波瓊瑤熱，武生出身的他天天練功、吊腿，自認演戲底子不差，還拿了座金鐘，卻無戲可演，只能硬著頭皮直接找電視台經理討論問題癥結，對方回：「你天天穿著練功褲、練功鞋，誰找你談戀愛？」張復建隔天就換上西裝、皮鞋在電視台走跳，從《冰點》開始進入文藝愛情戲。

他笑說「主動出擊」其實也是劇校給他的訓練，「我們從小都是大膽演出，反正出錯，挨打一下就好。」

張復建專訪（記者潘少棠攝）張復建專訪（記者潘少棠攝）

然而在演藝圈超過半世紀，他感嘆：「演員就是用生命來換取酬勞。」以往在老三台，一年365天，他有300天在工作，自嘲：「是隻豬都會演！」曾經一週只有1、2天能睡覺，也因此「入境隨俗」，30多歲時學會靠抽菸提神，直到60歲才開始戒菸。

這樣的拚命也讓他賺得盆滿缽滿。回想當年在電視台拍戲，天天發現金酬勞，他樂呵呵說：「那時沒有1000元鈔票，一天片酬4000元，都是100、100的給，我會把現金塞在拍古裝的靴子裡，打瞌睡也要用繩子綁著靴子，免得錢被偷走。」回家後把靴子反倒，嘩啦嘩啦現金掉落，他樂不可支回憶：「感覺好棒！」

《解憂雜貨店》將於8月22日到8月31日在臺北表演藝術中心藍盒子演出，9月6日到7日在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院上演，購票請上Opentix購票系統。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中