（專訪）張復建2座金鐘戲王加身！碰瓊瑤竟沒戲演 自招靠「1招」轉型

張復建參與的《解憂雜貨店》連續演出6年。（果陀劇場提供）

〔記者蕭方綺／專訪〕75歲的資深老戲骨張復建曾以《西施》及《意難忘》2度獲得金鐘戲王，今年是他連續第6年參與舞台劇《解憂雜貨店》演出，劇中飾演替人解決煩惱的智者爺爺；戲外，他人生導師是導演胡金銓。

張復建9歲進入復興劇校學京劇，當時年紀小，不懂演戲是什麼，根深蒂固認為「聽一個命令、做一個動作」，後來進入電視台卻被說「演出有匠氣」，他不懂問題出在哪，直到遇到胡金銓，「他也是演員出身，教我演戲，卻要我不能學他，讓我了解『意念存在』的重要，就像菊殘猶有傲霜遲，讓我受益良多。」隔年就以《西施》的夫差角色拿下金鐘。

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後來電視台開始掀起一波瓊瑤熱，武生出身的他天天練功、吊腿，自認演戲底子不差，還拿了座金鐘，卻無戲可演，只能硬著頭皮直接找電視台經理討論問題癥結，對方回：「你天天穿著練功褲、練功鞋，誰找你談戀愛？」張復建隔天就換上西裝、皮鞋在電視台走跳，從《冰點》開始進入文藝愛情戲。

他笑說「主動出擊」其實也是劇校給他的訓練，「我們從小都是大膽演出，反正出錯，挨打一下就好。」

張復建專訪（記者潘少棠攝）

然而在演藝圈超過半世紀，他感嘆：「演員就是用生命來換取酬勞。」以往在老三台，一年365天，他有300天在工作，自嘲：「是隻豬都會演！」曾經一週只有1、2天能睡覺，也因此「入境隨俗」，30多歲時學會靠抽菸提神，直到60歲才開始戒菸。

這樣的拚命也讓他賺得盆滿缽滿。回想當年在電視台拍戲，天天發現金酬勞，他樂呵呵說：「那時沒有1000元鈔票，一天片酬4000元，都是100、100的給，我會把現金塞在拍古裝的靴子裡，打瞌睡也要用繩子綁著靴子，免得錢被偷走。」回家後把靴子反倒，嘩啦嘩啦現金掉落，他樂不可支回憶：「感覺好棒！」

《解憂雜貨店》將於8月22日到8月31日在臺北表演藝術中心藍盒子演出，9月6日到7日在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院上演，購票請上Opentix購票系統。

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