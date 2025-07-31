黃曉明前女友消失8個月！招認微整形近況曝光改口了

葉珂退網八個月後又復出。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃曉明去年高調認愛小14歲網紅葉珂，未料鬧出不少爭議，甚至爆出黃曉明是遭到葉珂設局的傳聞，後來他刪了認愛文，葉珂也宣布退網。時隔八個月葉珂於26日開直播宣布復出，坦言回歸是為了「賺錢」，之前曾經認了「微整」的她，卻在直播中建議女生不要花太多錢做醫美，立刻上了微博熱搜。

葉珂在直播中建議女生不要花太多錢做醫美。（翻攝自微博）

葉珂去年曾在直播時被網友問到「臉上do（整）了嗎」，好奇她有沒有整形，葉珂當時笑說：「微do，但真的do得不多，不是從頭到腳都科技人，一點點科技，40%科技吧。」因為做作的語氣，當時引發全網群嘲，不停被網友模仿。

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葉珂在直播中建議女生不要花太多錢做醫美。（翻攝自微博）

這回復出她以淡妝出鏡，不再刻意造作，改走平實路線，還建議年輕女生：「不要亂花錢，把錢全部存好，然後呢，醫美也沒必要做那麼貴的。」一番話引發網友兩極反應，「那她還do了這麼多」、「自己都動完了」，也有人說「我覺得她說得對啊」、「她改變思路了，以前路行不通」。

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