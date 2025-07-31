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《母胎單身》戀愛配對「全猜錯」！導演們傻眼：令人遺憾

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕打破觀眾想像的《母胎單身戀愛大作戰》連節目導演預測「全猜錯」；3位PD掛保證，所有男女嘉賓皆為「母胎單身」，都經過節目組6週的調查；有趣的是，原先最獲PD們看好的是喋喋不休的「賢圭」，另外有兩對男女的發展令PD們感到遺憾。

賢圭原是PD們心中能主導一切的男嘉賓。（翻攝自Netflix）賢圭原是PD們心中能主導一切的男嘉賓。（翻攝自Netflix）

元承宰PD提及，在第一集的「母單之夜」中，所有來賓幾乎一進房就去睡覺，隔天溜冰場也沒人講話，讓大家意識到「原來這就是『母胎單身』的象徵啊」，或許有觀眾懷疑，有些人假裝「母單」，但實際上看完前三集就能理解。

為確認12位男女嘉賓身分，製作單位事先進行長達6週的調查，金露恩PD說，「有要求嘉賓詳細填寫確認書，並簽約，另外也接觸到了他們的朋友、家人等，這些畫面沒能全部播出，但我們的確有經過調查。」

汝明（左）、勝理原先被看好有望走在一塊。（翻攝自Netflix）汝明（左）、勝理原先被看好有望走在一塊。（翻攝自Netflix）

另外，對於觀眾最關注的「戀愛配對」，幾乎和PD們原先設想完全不同，金PD說，原本以為汝明、勝理因為都愛踢足球會合得來，元PD則笑說：「原本我支持相昊和志受，畢竟兩人都是對方第一印象的理想型，但後來發展令人遺憾。」

金PD說，「節目播出前，曾安排模擬相親，當時賢圭表現非常出色，無論主動對話、引導節奏都很好，以為他會主導全場，只是到了真正戀愛階段時，他似乎變得太過『直球』，沒有顧慮到女方感受。」

至於有觀眾認為配對落空，是否和集數太短有關？元PD說，「我們原本就不追求冗長的內容，而節目應該是朝『主軸清楚、有趣』為主，因此只保留和主線劇情相關的內容。」

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